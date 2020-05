Højst overraskende ser Kåre Mølbak det ikke længere for sandsynligt, at Danmark oplever en anden bølge af coronaepidemi til efteråret.

Udmeldingen overrasker, fordi Statens Serum Institut så sent som i onsdags havde en helt anden vurdering.

Her lød det, at der var en betydelig risiko for en anden bølge:

»På nuværende tidspunkt er immuniteten i den danske befolkning relativ lav, der er således en betydelig risiko, for at der senere kommer en 2. bølge af epidemien,« står der i rapporten fra instituttet, hvor Kåre Mølbak er faglig direktør.

Faglig Kåre Mølbak overrasker med udmelding. Foto: Philip Davali Vis mere Faglig Kåre Mølbak overrasker med udmelding. Foto: Philip Davali

Så hvad har ændret sig? Det blev Kåre Mølbak bedt om at forklare.

»Lægerne og sygeplejerskerne ved meget mere om, hvordan man skal håndtere den (virussen, red.). Så derfor mener jeg, det er usandsynligt, at der kommer en egentlig anden bølge, der får store og ødelæggende proportioner,« forklarer han på et pressemøde tirsdag.

Desuden pointerer Kåre Mølbak, at ingen andre lande har oplevet en anden bølge af coronaepidemi, hvor det er blusset voldsomt op igen.

Selv om det nu vurderes usandsynligt med en anden bølge, får en nyoprettet styrelse blandt sine arbejdsopgaver at hjælpe det danske samfund med at være rustet i tilfælde af nye epidemier eller pandemier.

Vi skal være bedre forberedt, hvis der kommer en ny bølge af corona eller en helt ny pandemi Mette Frederiksen, statsminister

Styrelsen skal opbygge lagre af værnemidler som mundbind og visirer.

Derudover skal den sikre, at der er nok tests og faciliteter, hvor personer med smitte kan gå i isolation.

Det skal blandt andet ske i samarbejde med private virksomheder.

»Vi betragter nu værnemidler som samfundskritisk infrastruktur. Vi skal være bedre forberedt, hvis der kommer en ny bølge af corona eller en helt ny pandemi,« siger Mette Frederiksen på pressemødet tirsdag.