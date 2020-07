Lørdag har Politiken fremlagt endnu en brik i puslespillet om, hvilke myndigheder der anbefalede hvad i timerne op til, at statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts blandt andet lukkede de danske skoler og børnehaver.

Dengang sagde hun, at det skete på myndighedernes anbefaling, og i en mail til Politiken skriver faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak, at han dengang bakkede op om beslutningen.

- For mig var det væsentligt, at regeringen var indstillet på at fastholde den omfattende indsats, som jeg blev præsenteret for 11. marts til den anden side af påsken.

- Dette langsigtede perspektiv var ifølge SSI's vurdering nødvendigt for at få epidemien bragt under kontrol, skriver Kåre Mølbak ifølge Politiken i en mail til avisen.

Fredag kunne B.T. ellers fremlægge en mail fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der gav et andet billede.

B.T. havde fået aktindsigt i en mail fra syv timer før det pressemøde 11. marts, hvor Mette Frederiksen annoncerede nedlukning af blandt andet skoler, dagtilbud, vuggestuer og børnehaver.

Her skrev Søren Brostrøm, at Sundhedsstyrelsen ikke ud fra sundhedsfaglige grunde kunne anbefale nedlukningen.

I Brostrøms mail står, at den konklusion "har været drøftet med fagdirektør, professor Kåre Mølbak, Statens Serum Institut."

Men Kåre Mølbak fortæller lørdag til Politiken, at han ikke delte de bekymringer, som Søren Brostrøm gav udtryk for i den mail.

'Således delte jeg ikke de bekymringer, som Søren Brostrøm gav udtryk for i den mail, som BT har fremlagt', skriver Mølbak med henvisning til B.T.s historie fredag.

