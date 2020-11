Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak går på pension 31. januar 2021.

Det oplyser SSI i en pressemeddelelse.

Henrik Ullum, der tiltræder som SSI-direktør til december, overtager Mølbaks opgaver sammen med Tyra Grove Krause, der er afdelingschef for SSI's afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse.

- Det er ikke nogen ny beslutning. Det har altid været min plan at gå fra på et tidspunkt, hvor jeg stadig har mange gode år foran mig, udtaler Kåre Mølbak, der fyldte 65 år i september.

Kåre Mølbak er blevet landskendt, efter at coronavirusset brød ud i marts.

Han er en af de toprådgivere, der er til stede under regeringens pressemøder, når nye restriktioner og andet meldes ud. Og han må anses som den øverste epidemirådgiver for statsministeren.

Den faglige direktør har heller ikke tænkt sig at stoppe helt, fremgår det af pressemeddelelsen.

Han fortsætter således i et deltidsprofessorat på Københavns Universitet. Han vil også fortsat være tilknyttet SSI et mindre antal timer om ugen som faglig konsulent.

Mølbak har været tilknyttet SSI siden 1983.

Vicedirektøren i SSI, Ole Jensen, siger i pressemeddelelsen, at man er tryg ved fremtiden.

- Kåre har gennem hele sit virke og den igangværende epidemi gjort en kæmpe indsats for SSI og Danmark. Samtidig har jeg stor respekt for, at Kåre holder fast i en beslutning, som er truffet længe før epidemien startede, udtaler Ole Jensen.

- Med Henrik Ullum som ny og meget faglig stærk direktør er vi dog trygge ved fremtiden. Vi ved, at alle SSI’s fantastiske medarbejdere også under den nye ledelse vil bidrage med en fornem indsats, siger han.

