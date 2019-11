Eleverne skal gå mindre i skole, hvis negativ udvikling inden for læsning skal vendes, mener De Konservative.

Hvis elever i folkeskolen skal være bedre til at læse, skal skoledagen være kortere og inklusionen af elever med særlige behov forbedres.

Det mener De Konservatives undervisningsordfører, Mai Mercado.

- Vi bliver nødt til at sikre en bedre læreruddannelse. Vi bliver nødt til at kigge på inklusionsindsatsen, så der bliver ro i timerne. Jeg synes også, at vi skal gøre skoledagen kortere. Den er stadig meget lang.

- Og så synes jeg vi skal have en mindre hård målstyring, så vi skaber plads til fagligheden, siger Mai Mercado.

Hun påpeger, at timeantallet allerede er blevet nedsat for børn i indskolingen, men at eleverne på mellemtrinet og i udskolingen stadig har skoledage, der strækker sig til langt ud på eftermiddagen.

Ifølge resultatet af de nyeste nationale test fra skoleåret 2018/2019 er 70 procent af eleverne "gode" til at læse. Det skriver Jyllands-Posten.

Sidste år var tallet 72 procent, mens det i 2014/2015 var 74 procent.

- Det her kalder på alvor og handling. Det kalder på, at der bliver truffet nogle beslutninger, som sikrer, at vi får skabt bedre læsere, siger Mai Mercado om udviklingen.

De længere skoledage, som ordføreren vil til livs, var et resultat af folkeskolereformen fra 2013.

De Konservative var med i forliget om reformen sammen med Dansk Folkeparti og Venstre samt den daværende regering bestående af Socialdemokratiet, De Radikale og SF.

Reformen førte til en langvarig konflikt mellem lærerne og Kommunernes Landsforening, som blev afsluttet med et indgreb fra regeringen.

- I stedet for at pege tilbage, vil jeg hellere pege frem. Sket er sket med lærerkonflikt og lignende, siger Mai Mercado.

/ritzau/