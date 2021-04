De røde murstensvægge i kapellet på Vestre Kirkegård var de eneste vidner ud over en præst, en kirketjener og en bedemand, da Tove Jacobsen blev bisat.

Ingen af de nærmeste pårørende var med den dag i Horsens i slutningen af februar – for de vidste slet ikke, at den 75-årige kvinde var død. Og de havde heller intet kendskab til bisættelsen.

»Det går over min forstand, at det er gået, som det er gået. Det er slet ikke gået op for mig endnu, at verden er så dum, at den ikke kan finde ud af noget som helst,« siger søsteren Jytta Thomsen.

Hun forstår den dag i dag stadig ikke, hvordan myndighederne ikke kunne finde frem til hende og give besked om dødsfaldet. Og hun forstår stadig ikke, hvordan Tove Jacobsen derfor få dage senere blev bisat af Horsens Kommune uden andre tilstedeværende end de tre professionelle aktører i form af en præst, en kirketjener og en bedemand.

Horsens Folkeblad har tidligere beskrevet, hvordan både kommune og Sydøstjyllands Politi har forklaret sig med, at man i forbindelse med dødsfald har en praksis om at søge efter pårørende i direkte linje. Det vil sige børn, forældre eller ægtefæller.

Men da Tove Jacobsen var en 75-årig enke uden børn, dukkede der ud fra de parametre ingen pårørende op. Men hun havde nære pårørende: en søster og en svoger samt en bror. Men ingen af dem anede, hvad der var sket. Og blev altså ikke kontaktet af myndighederne.

Selvom Horsens Kommune altså har fulgt forskrifterne, har man nu på baggrund af sagen alligevel valgt at ændre på procedurerne i lignende sager i fremtiden, men det vender vi tilbage til.

For Jytta Thomsen er skaden sket.

Kapellet på Vestre Kirkegård. Foto: Horsens Kirkegaarde Vis mere Kapellet på Vestre Kirkegård. Foto: Horsens Kirkegaarde

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skulle gå så stærkt. For mit vedkommende er det jo sluttet på en ganske forfærdelig måde. Det er så forfærdeligt at gå og rode i hendes sager og så vide, at væk er hun – uden at jeg vidste noget som helst. Jeg har jo ikke fået sagt farvel,« siger den to år ældre søster, der havde et nært forhold til sin lillesøster med ugentlig kontakt i form af telefonopkald og besøg.

Det var 19. februar, at Tove Jacobsen blev fundet død i sit hjem i Horsens. Dagen efter tager Jytta Thomsen med sin mand på en lille ferietur til Skagen, og da de 26. februar rejser hjem, bliver søsteren samtidig bisat.

I de følgende dage har Jytta Thomsen travlt med sit fritidsjob i Røde Kors, men da det over flere dage ikke lykkes at få kontakt med søsteren via telefonen, tager hun 3. marts fra hjemmet i Sønderby til Horsens for at besøge hende.

Her opdager hun, at låsen i døren er skiftet ud.

Jeg ringer til politiet, hvor jeg kommer til at tale med en meget sød pige, der leder og leder og leder, og pludselig siger hun: 'Jytta, jeg kan meddele dig, at din søster er afgået ved døden' Jytta Thomsen

»'Gad vide, hvad der er sket,' tænker jeg. Og så ringer min mand til sygehus og kapel, og jeg ringer til politiet, hvor jeg kommer til at tale med en meget sød pige, der leder og leder og leder, og pludselig siger hun: 'Jytta, jeg kan meddele dig, at din søster er afgået ved døden'. Det var en forfærdelig trist måde at få det at vide på. Det er slet ikke noget, man kan komme over,« siger Jytta Thomsen.

Hun fortæller videre, at der var flere personer i Tove Jacobsens liv, der burde have informationer om, at der var pårørende.

»Godt nok var min søster meget indesluttet. Det var hertil og ikke længere. Men jeg har trods alt været der, når der har været sygeplejersker eller folk, der handlede for hende. Jeg ved også, at mit telefonnummer lå allerøverst under telefonen. Det var bare lige at løfte den, så lå det dér,« siger Jytta Thomsen:

»Det havde været så nemt, og det havde været det første sted, jeg selv ville kigge, hvis jeg kom ind sådan et sted. Jeg fatter ikke, at de ikke kunne tænke så langt.«

Fællesplænen på Vestre Kirkegård i Horsens, hvor Tove Jacobsen ligger. Foto: Horsens Kirkegaarde Vis mere Fællesplænen på Vestre Kirkegård i Horsens, hvor Tove Jacobsen ligger. Foto: Horsens Kirkegaarde

Der er dog én ting i forløbet, som Jytta Thomsen trods alt glæder sig over. Det er, at Tove Jacobsen er blevet begravet på fællesplænen på Vestre Kirkegård i Horsens.

»Det var også det, hun ønskede, for der ligger hendes mand,« siger storesøsteren.

Som tidligere nævnt har man i Horsens Kommune nu justeret på procedurerne. Det oplyser Ellen T. Schmidt (S), der er formand for Velfærds- og Sundhedsudvalget.

»Som kommune har vi gjort det, vi skulle. Det har vi levet op til. Men vi synes alligevel, at det er en ærgerlig situation, fordi en hel masse trælse omstændigheder er rendt sammen,« siger byrådspolitikeren.

Derfor vil man i fremtiden gøre to konkrete ting anderledes.

»Hvis en lignende situation skulle ske igen, vil man hos Borgerservice undersøge det hele igen og lige give det en ekstra tand. Og desuden har vi i udvalget besluttet, at vi fremover – selv om det ikke er noget, der er påkrævet – kommer til at sætte en dødsannonce i Horsens Folkeblad, der dækker vores område. Godt nok er oplaget efterhånden begrænset, ikke mange læser den, og sandsynligheden for, at pårørende ser det, er måske ikke så stor, men vi synes alligevel, det er værd at gøre. En nuværende eller tidligere nabo eller lignende kunne se det og måske kontakte en søster eller bror,« siger Ellen T. Schmidt.

Jytta Thomsen har ikke ønsket at optræde med sit billede i forbindelse med artiklen.