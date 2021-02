Selvom det var dagen, hvor alle plejehjemmets beboere skulle vaccineres, var stemningen hurtig blevet dårlig.

Lægen, der skulle vaccinere de sårbare og udsatte ældre, forlangte, at han skulle vaccineres først. Det samme skulle hans laborant og en sygeplejerske, forlangede lægen. Personalet på plejehjemmet i Grindsted sagde, at der var risiko for, at der ikke ville være nok vacciner til beboerne, hvis de gjorde det.

»Lægen X og medarbejdere startede med at blive vaccineret, da det ifølge X var deres ret, når de stillede op og brugte deres tid på at vaccinere. Vi konfronterede ham med, at der måske ikke var vacciner nok, men det var hans ret, at de blev vaccineret,« fremgår det af referatet fra en embedsmand i Billund Kommune.

Eksemplet er et blandt flere tilfælde af lægers misbrug af de dyrebare vacciner, som Berlingske søndag beskriver.

Den fredag formiddag på plejehjemmet i det sydlige Jylland skete netop det, som plejepersonalet advarede om. To beboere fik ikke deres anden dosis af vaccinen og stod tilbage som dårligere beskyttet. Til gengæld havde den pågældende læge fået sin stik og undervejs også tilkaldt en sekretær, som også blev vaccineret.

Af dokumenterne fra regionen, som Berlingske referer, har samme læge få uger forinden også fået hård kritik for at tage en vaccine med hjem til en sekretær.

Ældrechef i Billund Kommune er også dybt uenig i lægens ageren.

»Der er ikke nogen, der er berettiget til at blive vaccineret før plejehjemsbeboerne,« siger Pia Mejborn.

Alle vil med god grund gerne vaccineres hurtigst muligt, og dem, som har adgang til vaccinerne, har i flere tilfælde udnyttet den mulighed.

De seneste uger er det kommet frem, at hospitalsdirektører i Danmark fik sikret sig overskydende vacciner, mens der i udlandet er opsigtsvækkende historier om decideret snyd for at springe køen over. I et andet eksempel i artiklen fra Berlingske krævede en læge fire vacciner, som så ikke kunne bruges på personalet på plejehjemmene. I andre tilfælde har læger mod reglerne taget doser af vacciner med hjem, selvom flere beboere på et plejehjem endnu ikke var blevet vaccineret.