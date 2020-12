Selvom hovedstaden har indtaget førstepladsen som det sted i landet med flest nye smittede, er københavnere med familie i Jylland stadig velkomne i julen.

Sådan lyder det fra borgmestrene i seks af de jyske kommuner med lavest smittetryk i landet. Dog må en særlig gruppe københavnere gerne holde sig væk.

Tirsdag morgen vurderede flere eksperter ellers et behov for at lukke for rejser ud af København i julen.

»Det vil være rigtig skidt at fordele hovedstadens smitte til resten af landet, og det kan man ikke undgå, hvis der rejses ud i landet,« siger Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Lige nu er Sjælland og især København hårdt ramt af corona, mens flere jyske kommuner har betydeligt lavere smittetryk. Foto: SSI Vis mere Lige nu er Sjælland og især København hårdt ramt af corona, mens flere jyske kommuner har betydeligt lavere smittetryk. Foto: SSI

Men selvom man i Vesthimmerlands Kommune kun har haft 16 nye smittetilfælde den seneste uge, ser borgmester Per Bach Laursen (V) ikke noget problem i, at københavnerne kommer forbi i julen.

»Vi er på tværs af partierne enige om, at vi ser meget liberalt på det her. Hvis vi har nogle børn fra København, som gerne vil hjem og fejre jul, så finder vi ud af det. Vi kan jo tage dem hjem og opdrage dem lidt,« siger han med et glimt i øjet og tilføjer, at gæsterne selvfølgelig skal indordne sig under de restriktioner, kommunen har.

Netop Vesthimmerlands Kommune var ellers blandt de kommuner, der under nedlukningen af Nordjylland fik lukket kommunegrænserne. Men det nummer ser man altså ikke noget behov for at gentage.

»Det er selvfølgelig en alvorlig stemning omkring smitten. Men vi har overblikket,« siger Per Bach Laursen.

Jeg har selv en søn i København, som kommer hjem til jul. borgmester i Billund, Ib Kristensen (V).

Samme melding lyder fra Brønderslev Kommune, der også har erfaringer med lukkede kommunegrænser.

»Hvis man laver en kommunegrænse, som ingen kan se, risikerer man et modspil med borgerne i stedet for samarbejde. Vi har netop haft succes med et samarbejde, hvor folk har forstået, at man ikke skal samles til sociale arrangementer eller gå i fitness,« siger Mikael Klitgaard (V), der er borgmester i Brønderslev Kommune.

Han understreger dog, at alle skal gøre sig umage for ikke at komme til at smitte andre, og så skal politikerne sørge for, at der er testmuligheder nok.

»Vi skal passe ekstremt meget på, for smittetallene stiger altså også her. Men det er ikke sådan, jeg tænker, at man ikke kan besøge sin bedstemor eller barnebarn,« slår han fast.

Vil man gerne hjem over julen og besøge sin gamle mor, så kom endelig forbi. Ringkøbing-Skjerns borgmester Hans Østergaard (V)

I Billund Kommune er der den seneste uge ‘kun’ konstateret 14 nye smittetilfælde, men også her er københavnere velkomne.

»Jeg har selv en søn i København, som kommer hjem til jul. Han er velkommen. Hvis man ikke har været i kontakt med en smittet, har lidt omtanke og følger retningslinjerne, så tænker jeg ikke, faren er større end så meget andet,« siger borgmester i Billund, Ib Kristensen (V).

Heller ikke Ringkøbing-Skjerns borgmester, Hans Østergaard (V), kommer til at holde vagt ved kommunegrænsen, hvis folk ellers opfører sig ansvarligt, følger retningslinjerne og bliver hjemme, hvis man har symptomer.

»Derfor kan man godt mane til en vis besindighed. Men vil man gerne hjem over julen og besøge sin gamle mor, så kom endelig forbi,« siger han og tilføjer:

Lige nu ligger vi i forhold til smitte på en ottende plads nedefra. Men vi har også prøvet at ligge på en ottendeplads oppefra. Så jeg ved, hvor hurtigt det kan ændre sig Vardes Borgmester Erik Buhl (V)

»Vi er jo også hjulpet af her, at vi har længere mellem husene og lidt mere frisk luft.«

I nabokommunerne Varde er bekymringen dog en smule større.

»Lige nu ligger vi i forhold til smitte på en ottendeplads nedefra. Men vi har også prøvet at ligge på en ottendeplads oppefra. Så jeg ved, hvor hurtigt det kan ændre sig. Derfor skal man også have en dyb respekt for det her,« siger Vardes borgmester, Erik Buhl (V), som dog ikke vil stå i vejen for, at studerende, der bor på et værelse i København, kan komme hjem og fejre jul med familien.

Men skal man besøge oldemor og oldefar, kan det være en anden sag. Derfor appellerer han til, at hver enkelte overvejer, om det er klogt eller ikke klogt at rejse på tværs af landet.

Prisen for at undvære hinanden i en i forvejen svær tid er højere end prisen og risikoen for at blive smittet Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V)

»Og er man i tvivl, så skal man lade være,« siger han.

I Aabenraa skelner borgmester Thomas Andresens (V) mellem to grupper.

»Er man i familiebånd, er min indstilling, at prisen for at undvære hinanden i en i forvejen svær tid er højere end prisen og risikoen for at blive smittet,« siger han og ser derfor ikke et problem i, at københavnere med familie i kommunen besøger Aabenraa.

»Men jeg vil da foreslå, at man får taget en coronatest inden. Og hvis det kniber med test på Sjælland, har vi ikke så lange køer ved vores Falck-teststeder. Så der kan man jo køre forbi, inden man kører hjem til familien,« siger han.

De 10 kommuner, der klarer sig bedst Københavns Kommune har de seneste syv dage konstateret 5167 nye smittetilfælde. Det svarer til en incidens på 822,1 nye smittede per 100.000 indbyggere. Her er de 10 kommuner, som har det laveste smittetryk: Ærø: 0 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (0 smittede) Vesthimmerland: 43,7 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (16 smittede) Lemvig: 45,7 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (9 smittede) Billund: 48,9 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (13 smittede) Læsø: 55,9 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (1 smittede) Frederikshavn: 60,4 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (36 smittede) Ringkøbing-Skjern: 63,7 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (36 smittede) Varde: 64,1 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (52 smittede) Hjørring: 80,8 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (52 smittede) Fanø: 86,1 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage (3 smittede) Kilde: SSI den 15. december 2020

Til gengæld er der en anden gruppe københavnere, som ikke behøver at komme til Aabenraa henover julen.

»Dem, der bare gerne vil have billige hoteller og boltre sig på restauranterne – altså dem, hvor det er mere lystbetonet,« siger han og tilføjer:

»Så mærk efter: Hvor ondt gør det, hvis man undlader at tage herover?«

Fra onsdag vil de restriktioner, der blandt andet betyder lukkede restauranter, gælde hele landet. Dermed har de mere lystbetonede gæster ikke længere så meget at rejse til Aabenraa for.