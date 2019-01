Jyske Bank vil ikke længere give kunderne et VisaDankort. Det kan være starten til enden for dankort.

Jyske Bank vil gå væk fra VisaDankort og give sine kunder et dankort og et Visakort.

Trækket tolkes som et angreb på dankort, skriver Jyllands-Postens digitale erhvervsmedie Finans.

- I stedet får folk – til samme pris – et rent dankort og et rent Visa-kort, siger ordførende direktør i Jyske Bank Anders Dam til Finans og forklarer trækket med, at man vil have øget konkurrence på markedet.

Forbrugerrådet Tænk ser udviklingen som et maskeret angreb på dankort, da forbrugervagthunden ikke tror, at mange er interesseret i et betalingskort, der kun virker i Danmark.

- I samme øjeblik kunderne viser, at de ikke har behov for dankortet, har vi ikke kortet mere. Men det samme gælder for MasterCard og Visa. Men vi afvikler ikke dankortet. Det er kunderne, der afvikler dankortet, hvis det sker, siger Anders Dam til Finans.

Dankort blev indført som en fælles løsning af bankerne i starten af 1980'erne.

Gebyrer på brug af dankort er politisk bestemt, og der kan dermed være flere gebyrer at hente for bankerne, hvis kunder bruger andre kort.

