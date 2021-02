Privatkunder i Jyske Bank skal fra april betale for at have mere end 100.000 kroner stående i banken.

Det sker, som en konsekvens af at Jyske Bank sænker grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente af deres indlån.

Det oplyser Jyske Bank, Danmarks tredjestørste bank, i en pressemeddelelse.

Fra 31. marts skal bankens privatkunder betale negativ rente af indlån for over 100.000 kroner.

Det er 150.000 kroner lavere end den hidtidige grænse på 250.000 kroner.

/ritzau/

