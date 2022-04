Inden længe skal mere end 3.000 ansatte hos Jyske Bank vinke farvel til valutaer som Bicoins, Tether og Ethereum.

Det sker, efter at bankens ledelse i en intern orientering har meldt ud, at de ansatte ikke længere må handle med kryptovaluta.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Det er korrekt, at vi har indført et forbud for medarbejdernes handel med, og investering i, kryptovaluta – i lighed med, hvad flere andre pengeinstitutter har valgt at gøre,« skriver Jyske Banks HR-direktør Knud Nørbo i et skriftligt svar til mediet.

Begrundelsen er, at handel med kryptovaluta kan føre til kriminalitet, da det er en digital valuta, som hverken reguleres af banker eller myndigheder.

Det kan blandt andet være kriminelle handlinger som hvidvask, som man uforvarende kan risikere at blive involveret i, lyder det fra banken.

Det er dog ikke kun hos Jyske Bank, at medarbejdere ikke må handle med og investere i kryptovaluta.

Det samme gør sig nemlig gældende hos Sydbank og Nordea, der tilbage i 2017 og 2018 indførte samme forbud af samme grund.

»Det er så ureguleret et marked, og vi er bange for, at medarbejderne uden at vide det havner i en situation, som er uetisk eller direkte kriminel,« fortalte Stine Green Paulsen, der var pressechef hos Nordea, til Finans.