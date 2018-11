Søndag den 18. november kommer Jysks kunder til at forgæves, hvis de har planer om at lægge vejen forbi butikkerne. Medarbejderne har nemlig fået fri.

Det er den årlige personalefest i Jysk, der giver anledning til at lukke dørenene i alle på nær en butik. Lørdag den 17. skal medarbejderne nemig kunne slå sig løs i Odense Congress Center uden at tænke på en arbejdsdag dagen efter.

»Festerne er en anledning til at sige tak til alle vores medarbejdere, som hver dag arbejder hårdt for at sikre Jysks succes. Nu skal de fejres med et brag af en fest, og derfor holder vi også lukket dagen efter, så vi lige har tid til at blive friske til om mandagen,« siger HR manager Lene Houetil i en pressemeddelelse.

Den årlige personalefest for de omkring 2000 medarbejdere og deres ledsagere afholdes som en temafest.

Sådan har det været, siden Jysk afholdte festen for første gang for 39 år siden.

I år skal medarbejderne finde dunjakkerne og skiundertøjet frem.

De skal nemlig til afterski-fest, og efter festen står en hotelseng klar til medarbejderne, som skal sove branderten ud i.

»I JYSK er sammenholdet vigtigt og en af vores helt store styrker, og det er festen med til at understrege,« siger Lene Houe.

Løjpestemningen vil blive fulgt op med en prisoverrækkelse, hvor blandt andet årets butik bliver kåret. Herefter skiftes skistøvlerne ud med dansesko, når der er musikalsk underholding fra Scarlet Pleasure, Kesi, Gilli og dansebandet Allstars.