Medarbejderne i Jysk er mandag ramt af stor sorg over at have mistet virksomhedens grundlægger og mangeårige bestyrelsesformand.

Lars Larsen sov mandag morgen stille ind i sit hjem i Silkeborg, hvor den nærmeste familie var til stede.

Ude i Jysk-butikkerne har nyheden om Dynekongens bortgang også sat sine spor, fortæller kommunikationsdirektør ved virksomheden, Rune Jungberg Pedersen, til B.T.

»Folk er meget kede af det. Jysk er sådan en virksomhed, hvor mange medarbejdere har været her i mange år. Det betyder også, at rigtig mange, der har arbejdet sammen med ham, er påvirket af hans bortgang.«

Han har kun gode ord at sige om den hædrede Dynekonge.

»Han var på alle måder helt nede på jorden. Jysk har mistet sin grundlægger, som også var et fantastisk menneske.«

Den gæve jyde grundlagde i 1979 Jysk, der åbnede sin første butik i Aarhus under navnet Jysk Sengetøjslager.

Siden er virksomheden vokset sig mere end 2600 butikker stor og har krydset de danske grænser.

Men succesen steg aldrig Lars Larsen til hovedet.

»Han var altid et meget behageligt menneske at være sammen med, og derfor er det også trist for alle medarbejdere, at han ikke er her mere.«

Manden, der kunne sige ‘go’daw’ som ingen anden, blev 71 år.

Foruden sin kone Kristine efterlader han sig to børn og fire børnebørn.