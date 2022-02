86 butikker og én større fabrik lukket.

Der er situationen for Jysk, efter Rusland natten til torsdag invaderede Ukraine.

»Vores butikker og fabrik er lukket midlertidigt. Vi kan ikke sige, hvornår de åbner igen« siger Rune Jungberg Pedersen, der er kommunikationschef ved Jysk, og fortsætter:

»Det, vi fokuserer på lige nu, er, hvad vi kan gøre for vores medarbejdere i Ukraine. Vi kan ikke sige så meget andet end, at vi har lukket butikkerne.«

Rune Jungberg Pedersen fortæller, at Jysk forholder sig til situationen sådan, at de må tage det økonomiske efterfølgende.

Han kan endnu ikke oplyse, hvor meget det kommer til at koste den danske sengetøjs-gigant at holde 86 butikker og en større fabrik lukket.

»Vi kan ikke sige så meget andet, end at vi forholder os til situationen, som den udvikler sig, og vi ser, hvad der kommer til at ske. Det er umuligt at sige på nuværende tidspunkt,« siger Rune Jungberg Pedersen.

Jysk har dog også en række butikker i Rusland, som de ikke er meget for at udtale sig om, hvad de vil gøre med.

»Lige nu har jeg ikke flere citater at give. Vores største fokus er vores medarbejdere i Ukraine. Der sker rigtig meget lige nu,« siger Rune Jungberg Pedersen, da han bliver spurgt om, hvad der skal ske med Jysk-forretningen i Rusland.