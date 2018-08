Fiskebestanden i Filsø Søndersø, som er Jyllands næststørste sø, er helt kollapset efter tre dages iltsvind, konstaterer forskere. S og SF mener, at landbruget skal udlede mindre kvælstof.

Et skybrud i slutningen af juli har medført en decideret miljøkatastrofe i Filsø.

Fisk med en samlet vægt på omkring 80 ton er døde efter tre dages iltsvind, der blev forårsaget af næringsrigt vand fra nærliggende marker, som blev bragt til søen umiddelbart efter skybruddet.

Det har et hold forskere fra Københavns Universitet dokumenteret.

»Hele bestanden i en 400 hektar stor sø er kollapset fuldstændig på grund af et enkelt event. Det er ekstremt voldsomt,« siger lektor på Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet Theis Kragh.

Det omfattende iltsvind er afgrænset til Filsø Søndersø, som udgør 400 hektar af den i alt 915 hektar store vestjyske sø, der er opdelt i tre søer.

I 2012 blev Filsø genskabt i et stort naturgenopretningsprojekt, og den er siden blevet en af de mest artsrige søer i Danmark

Ifølge Theis Kragh er det en kombination af tørken, det varme, vindstille vejr og efterfølgende kraftig regn, der har skabt miljøkatastrofen.

Således satte et skybrud i slutningen af juli gang i transport af store mængder organisk materiale ud i Filsø Søndersø.

Det organiske materiale kom fra dræn i oplandet og nåede ud i Filsø via åer, som på kort tid transporterede det næringsrige vand ud i søen efter skybruddet.

Selv om iltniveauerne siden skybruddet har normaliseret sig, kan begivenheden få indflydelse på økosystemet i lang tid.

»Det kan have alvorlige konsekvenser. Fiskesammensætningen har betydning for hele økosystemet,« siger han.

Både Socialdemokratiet og SF mener, at hændelsen viser, at det er på tide at begrænse landbrugets udledning af kvælstof.

»Noget af det, vi kan gøre politisk, er at være mere forsigtige omkring vores sårbare vandmiljø,« siger fødevareordfører Simon Kollerup (S).

Konkret foreslår Socialdemokratiet, at de landbrugsjorde, der ligger tæt på søer som Filsø, tages ud af drift. I stedet skal landmanden have et andet og bedre beliggende stykke jord i bytte, lyder forslaget.

SF mener, at landbrugspakken, der regulerer landbrugets udledning af kvælstof, helt skal skrottes.

»Vi er nødt til at indføre de nødvendige reduktioner af kvælstofudledningen med det samme og ikke skubbe det til 2021,« skriver miljøordfører Trine Torp (SF) i en kommentar.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) vil læse rapporten fra Københavns Universitet, før han tager stilling til, om der skal gøres noget.

'Det er meget voldsomt, at 80 ton fisk er døde som følge af iltsvind i Filsø, og det er desværre et eksempel på en dansk sommer, der har budt på ekstremer,' udtaler han i en i en skriftlig kommentar.

De 80 ton døde fisk vil ikke blive fjernet af hverken Varde Kommune eller Aage V. Jensen Naturfond, der har tilsynet med Filsø. De mange døde fisk vil naturligt gå tilbage i naturens kredsløb.

»Nu er det jo langt vestpå, så mågerne og de andre fugle i området vil få en fest de næste par dage. Og resten af fiskene vil rådne op af sig selv,« siger skovrider Jacob P. Andersen, der er tilsynsførende.

/ritzau/