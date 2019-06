»Det gør os i virkeligheden endnu mere stålsatte.«

Sådan lyder det fra kommunikationsdirektør i Jysk, Rune Jungberg Pedersen, efter det fredag kom frem, at dynekongen Lars Larsen har været nødt til at trække sig som formand for butiksimperiet, da han har fået konstateret leverkræft.

Det fortæller han til Børsen:

»I forhold til driften af virksomheden, så skal Jysk videre. Lars Larsen har jo sagt masser af gange, at han ikke ville nå at se Jysk blive global som bestyrelsesformand, men det her ændrer ikke ved de målsætninger, vi har. Det gør os i virkeligheden endnu mere stålsatte,« siger Rune Jungberg Pedersen.

Det var i en pressemeddelelse, at Lars Larsen fredag fortalte, at han efter mere end 40 år i spidsen for Jysk valgte at træde tilbage som bestyrelsesformand med øjeblikkelig virkning som følge af leverkræft.

En kræftsygdom, der har spredt sig:

»Det er desværre en meget alvorlig diagnose, jeg har fået, og derfor vil jeg bruge min tid og mine kræfter på min familie. Derfor betyder det meget for mig, at den fremtidige ledelse af virksomheden er på plads,« forklarede den 70-årige dynekonge.

Arvtageren til formandsposten er hans 47-årige søn, Jacob Brunsborg.

Til Børsen forklarer kommunikationsdirektør i Jysk, Rune Jungberg Pedersen, videre, at et nyt kapitel nu begynder for Jysk - ligesom det ifølge ham betyder meget for alle de ansatte, at Jysk fortsat er en familieejet virksomhed.

Den første Jysk åbnede i 1979.

I dag er det en international butikskæde med 2700 butikker og 23.000 medarbejdere i 52 lande.

Udover Jysk-kæden har Lars Larsen Group ejerskab i andre projekter såsom Himmerland Golf & Spa Resort og sushi-kæden Letz Sushi. Samlet rækker imperiet over virksomheder med en samlet årlig omsætning på 29,9 milliarder kroner.