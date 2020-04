Den danske butikskæde Jysk advarer onsdag om falske mails, der for tiden florerer.

I mailen står der, at man kan vinde et gavekort til Jysk på 2.000 kroner, idet man er blevet valgt som 'en af 25 eksklusive abonnenter' af et nyhedsbrev.

Men det har ingen hold i virkeligheden.

Det oplyser Jysk gennem appen 'Mit Digitale Selvforsvar', som drives i et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, og hvor der oplyses om falske mails og lignende.

I den falske mail fremgår det videre, at man blot skal svare på nogle korte spørgsmål for at få præmien.

'Alt dette er fup, og mailen kommer ikke fra os,' lyder det fra Jysk, som fortsætter:

'Det frarådes på det kraftigste at klikke på noget i denne mail.'

Jysk anbefaler videre, at du melder mailen som spam og helt sletter den, så færre personer kan modtage den.

'Hvis man allerede har opgivet oplysninger om sig selv anbefales det, at man melder sagen til politiet,' oplyser Jysk.