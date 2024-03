Tidligere freelancejournalist for Jyllands-Posten har erkendt at have begået fejl i sit arbejde for avisen.

Jyllands-Posten har fundet eksempler på plagiat i mindst tre artikler og har derfor valgt at trække en lang række historier tilbage, der er skrevet af en nu tidligere freelancejournalist.

Det skriver mediet på sin hjemmeside.

Avisens ansvarshavende chefredaktør, Marchen Neel Gjertsen, blev kontaktet af Kristeligt Dagblad, som selv har fundet eksempler på plagiat fra samme journalist.

- Derfor gik vi straks i gang med at undersøge det nærmere, og han har erkendt fejlene over for os, siger hun til sin egen avis.

- Det drejer sig om citater, der fremstår, som om de er blevet sagt til Jyllands-Posten, men i virkeligheden er de blevet stjålet fra andre medier. Det er selvfølgelig meget graverende.

Jyllands-Posten har afsluttet samarbejdet med den pågældende person.

Tidligere har Kristeligt Dagblad meddelt, at man fandt eksempler på plagiat i seks artikler, som journalisten har skrevet i sit arbejde for avisen.

I forbindelse med den undersøgelse stødte man også på vedkommendes arbejde for Jyllands-Posten.

I første omgang har Jyllands-Posten valgt at trække alle artikler tilbage, der kommer fra journalistens hånd. Der er tale om "en omfattende produktion", som strækker sig tilbage til 2020.

Nu skal en ekstern journalist gennemgå historierne.

Marchen Neel Gjertsen ser det som en alvorlig og omfattende sag, fordi der ifølge chefredaktøren er tale om et mønster.

Den pågældende journalist har også udført arbejde for aviserne Berlingske, Information og Weekendavisen, skriver mediet Journalisten. De vil alle undersøge journalistens arbejde.

Denne plagiatsag er en af flere, der har ramt danske medier de seneste måneder.

Anmelderen og klummeskribenten Katherine Diez er hovedperson i en lignende sag, fra da hun var ansat på blandt andet Berlingske.

En undersøgelse af hendes arbejde for avisen førte til fund af 13 tilfælde, hvor hun i større eller mindre grad plagierede andres arbejde i nogle artikler.

Hun forklarede i samme ombæring, at drømmen om anerkendelse førte hende til at begå "den værste form for journalistisk udåd".

/ritzau/