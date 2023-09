'Der findes ikke det jetlag, som en Piña Colada ikke kan fikse. Kunsten er at vælge, hvor den skal drikkes'.

De sætninger kunne ses i en reklame fra Billund Lufthavn, som blev bragt i Jyllands-Postens rejsetillæg tilbage i april.

Men det var ikke det eneste, man kunne se i annoncen.

Den viser også en lille pige, som drikker drinken med et sugerør. Og det er i strid med reglerne om markedsføring af alkohol.

Det mener Alkoholreklamenævnet, som udtaler kritik af annoncen. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse via Ritzau.

Ifølge nævnet er retningslinjerne brudt, da »børn og alkohol under ingen omstændigheder må kobles sammen, og fordi det ikke er tilladt at tilskrive alkohol positive egenskaber«.

Forperson for Alkoholreklamenævnet, Marlene Winther Plas, siger:

»Annoncen indeholder omtale af alkohol, hvor alkohol tillægges en positiv værdi, og samtidig sker

omtalen af alkohol i tilknytning til et barn. Begge dele er i strid med retningslinjerne for

markedsføring af alkohol.«

I et høringssvar har både Jyllands-Posten og Billund Lufthavn påpeget, at annoncen reklamerer for Billund Lufthavn – og ikke alkohol, ligesom den henvender sig til et voksent publikum, påpeger de.

Sidstnævnte medgiver Alkoholreklamenævnet.

Ikke desto mindre udtaler de kritik på grund af brud på retningslinjerne om markedsføring af alkohol.

I pressemeddelelsen fremgår det, at Jyllands-Posten har meddelt nævnet, at man tager sagen meget alvorligt og ikke vil gentage annoncen.

Fremadrettet vil Alkoholreklamenævnet også holde særligt øje med Billund Lufthavn, og om deres markedsføring af alkohol overholder reglerne.

Dan Prangsgaard, der er kommunikationschef hos Billund Lufthavn, understreger over for TV Syd, at de beklager reklamen.

»Det er et fejlskud, og det vi kan kun beklage, at vi ikke har set den kobling. Vi har ikke tænkt os godt nok om.«