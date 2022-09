Lyt til artiklen

De stigende elpriser gør ondt i danskernes pengepung. Dog har nogen mere ondt end andre.

Torsdag deler elpriserne Danmark i to, og det er ikke nyt.

Vest for Storebælt koster det i dag i gennemsnit 5,32 kroner per kilowatt-time, mens gennemsnitsprisen er mere end en krone billigere Øst for Storebælt: 4,13 kroner for at være helt eksakt.

Det viser B.T.s beregninger på baggrund af Børsens prisoverblik, der baserer sig på data fra den nordiske elbørs Nord Pool.

Ifølge Klima- Energi og Forsyningsministeriet bruger vi i gennemsnit hver især cirka 1.600 kilowatt-timer årligt.

Så hvis torsdagens prisforskel gjaldt hele året rundt, ville jyderne skulle betale næsten 2.000 kroner mere for deres strømforbrug end sjællænderne.

Hvorfor prisen på el skal være mere træls for jyder og fynboer, har B.T. spurgt Kristian Rune Poulsen om.

Han er energianalytiker hos erhvervsorganisationen Green Power Denmark, der er talerør for den danske energisektor.

Er det i orden, at jyderne betaler mere for deres strøm?

»Der er i øjeblikket en begrænsning for, hvor meget strøm man kan sende ud af Sjælland. Det er derfor, vi ser priserne falde mere øst for Storebælt,« siger han.

Omvendt bliver der i øjeblikket produceret en masse strøm fra vindmøller i Jylland på grund af vindforholdene. Men meget af denne strøm bliver via store strømkabler sendt til Norge og Tyskland.

Efterspørgslen fra de to nabolande er med til at fastsætte elprisen for jyderne.

»Man kan sige, at når jyderne eksporterer, som de gør, så deler de samme pris som nordmændene og tyskerne. På den måde kan strømmen flyde frit,« forklarer Kristian Rune Poulsen.

Ifølge ham mangler særligt det sydlige Norge strøm til deres vandmagasiner. Strømmen henter de via store kabler fra Jylland.

»Nordmændene vil rigtig gerne importere noget - og, ja det lyder lidt skørt - billig strøm. Det koster dem tre kroner i øjeblikket. Også Tyskland, som producerer strøm på gas- og kulkraftværker, vil meget gerne importere den strøm, vi kan lave på vindmøller,« siger Kristian Rune Poulsen.

Også Sjælland har et stort strømkabel til Tyskland, men det er stort set lukket i øjeblikket på grund af vedligehold.

»De kraftværker, der sætter prisen i Østdanmark og sådan set også i Sydsverige, er billigere kraftværker end i det jyske, norske og tyske system,« siger Kristian Rune Poulsen.

Til gengæld sender sjællænderne strøm afsted til Jylland gennem et kabel, der går over Storebælt.

»Man prøver i øjeblikket at skubbe alt det strøm, man kan, igennem fra øst til vest, fordi priserne er lavere i øst. Men kablet kan kun trække 600 megawatt. Derfor rammer vi en mur, og så falder prisen i Østdanmark.«