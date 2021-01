Søndag er to personer varetægtsfængslet i sagen om afbrænding af en Mette Frederiksen-dukke under en demonstration mod coronarestriktionerne lørdag. Nu reagerer justitsminister Nick Hækkerup.

»At lave en dukke og sætte Mette Frederiksens ansigt på, sige, at hun skal dø og ovenikøbet sætte ild til den efterfølgende. Det minder om noget, man har set på film og fra andre steder i verden, hvor mennesker er blevet lynchet og klynget op. Ting, der ligger uendeligt langt fra vores demokrati,« siger han til TV 2.

Dukken af Mette Frederiksen havde påmonteret hendes ansigt og et skilt, hvorpå der stod: Hun skal og må aflives.

Nick Hækkerup mener, at det er en skræmmende adfærd, udansk og et overgreb.

Justitsministeren hylder over for TV 2 politiets håndtering af sagen. Foto: Emil Helms Vis mere Justitsministeren hylder over for TV 2 politiets håndtering af sagen. Foto: Emil Helms

Han bifalder, at man nu har anholdt og varetægtsfængslet nogle af de personer, der stod bag. De to varetægtsfængslede mænd er sigtet for trusler og majestætsfornærmelse, der også dækker over krænkelser af regeringen eller tronfølger.

En tredje mand er også anholdt. Han vil blive stillet for en dommer mandag. Dog jagter politiet fortsat endnu en bagmand.

Også Sophie Løhde (V) og Lars Løkke Rasmussen har reageret på episoden. Begge mener de, at det er langt over stregen.

Statsminister Mette Frederiksen har endnu ikke udtalt sig i sagen.