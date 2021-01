Det sidste ord om sexistiske kommentarer og nedgørelse af unge kvinder i den lukkede Facebook-gruppe 'Det Nye Sorte Broderskab' er langtfra sagt.

Som B.T. kunne afdække torsdag, bliver der i gruppen, som udelukkende består af mænd og har tusindvis af medlemmer, delt billeder af kvinder, som mod deres vilje bliver centrum for lumre og nedladende kommentarer om deres fremtoning og udseende.

I artiklen står 21-årige Freya Malu Schøn fra Roskilde frem og fortæller om det chok, hun fik, da hun onsdag morgen blev gjort opmærksom på, at et foto af hende, som hun selv havde lagt på Facebook i en helt anden sammenhæng, flittigt blev kommenteret i ‘Det Nye Sorte Broderskab’.

Nu bliver justitsminister Nick Hækkerup inddraget i sagen. Det sker på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhard, retsordfører og medlem af Folketingets Retsudvalg for SF.

»Jeg synes, det her er udtryk for en syg kultur, et udtryk for en form for udspekuleret digital vold, som vi ikke skal acceptere som samfund. Det her er jo ikke bare en mailtråd mellem tre personer, som kommenterer, men en offentlig udhængning i en gruppe med næsten 45.000 mennesker,« siger Karina Lorentzen til B.T.

Hun har derfor nu bedt justitsministeren gøre rede for, hvad det er for et katalog af muligheder – eller måske mangel på samme – der er i lovgivningen for at gå op mod den slags på de sociale medier.

»Vi er nødt til at have en diskussion om, hvorvidt vores straffelov er indrettet tidssvarende efter, hvad der foregår på nettet. Derfor skal vi som det første have en klar definition af, hvad digital vold er. Jeg anerkender, at det kan være et svært felt at lovgive i, men vi bliver nødt til at diskutere det. Ellers kan man frygte, det bare bliver værre og værre,« siger Karina Lorentzen.

Da Freya Malu Schøn til sin egen store forbløffelse blev gjort opmærksom på, at hun på ‘Det Nye Sorte Broderskab’ var genstand for sexistiske og nedgørende kommentarer, var det et chok for hende.

»Det er mega ubehageligt at få delt billeder af sig selv på den her måde. Jeg synes, det er for mærkeligt. Det er virkelig underligt og slet ikke sjovt at blive 'voksenmobbet' af sådan nogle ynkelige mænd. Tænk at dele et billede af en person, de ikke kender, og så sidde og kommentere på det,« siger Freya Malu Schøn, som har politianmeldt forholdet.

Det kommer der dog ikke noget ud af.

For de billeder, der florerer blandt de tusindvis af mænd i Facebook-gruppen 'Det Nye Sorte Broderskab', har hun oprindeligt lagt på en offentligt tilgængelig side.

Men hun gjorde det i en helt anden sammenhæng – nemlig at hun satte en kjole til salg og derfor lagde billeder ud, hvor hun selv har kjolen på.

Flere fotos af hende er siden og uden Freya Malu Schøns viden blevet kopieret og lagt ind i den lukkede 'Det Nye Sorte Broderskab'.

Karina Lorentzen håber, at justitsminister Nick Hækkerup vil sætte et arbejde i gang for at sætte rammerne for, hvad man må og ikke må på de sociale medier.

Også selvom hun er bevidst om, at det kan være ganske vanskeligt i relation til rammerne for ytringsfriheden.

»Det er dårlig stil for eksempel at mobbe, men derfor er det ikke decideret ulovligt. Men den her form for digital vold og mobning på sociale medier kan have nogle andre og endnu større og mere personlige konsekvenser, fordi materialet vil ligge tilgængeligt frit fremme og kan genfindes for altid,« siger SFs retsordfører.