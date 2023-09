Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har langet hårdt ud efter hashkundernes medansvar efter det seneste skuddrama på Christiania.

»Når man køber hash og andre ulovlige stoffer, er man med til at holde gang i den hårde voldskultur, vi nu er vidne til. Det mener jeg, at man som køber skal være sig yderst bevidst om,« har han udtalt.

Og da han i sin tid var formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom udtalte han, at hashkøberne havde 'blod på hænderne'.

Så hvad med ham selv? Det spurgte B.T. ham om i et interview, som du kan se i toppen af artiklen.

Medansvarlig minister?

Har du selv købt og røget inde på Pusher Street?

»Det har jeg ikke, derinde,« svarer ministeren, og fortsætter:

»Men jeg har været ung, ligesom alle andre, og det vil sige, jeg har jo prøvet, og det var aldrig noget, der endte med at bide sig fast, og heller ikke noget, jeg var videre begejstret for. «

Hvor købte du hash henne?

»Jeg tror, i gymnasiet, at der var nogen, der havde det. Så det skal jeg ikke kunne udtale mig om.«

Så du er også medansvarlig i det, du selv siger, at hashkøbere og andre bidrager til den her kultur

»I min egen meget tidligere ungdom, ja. Og derfor tror jeg også, at jeg med meget stor troværdighed ville kunne udtale mig om, at man skal holde sig væk fra Pusher Street, og det er også det, christianitterne selv beder om, at man gør.«

Er blevet 'mere moden'

I interviewet vil Peter Hummelgaard i dag ikke gentage ordene om, at hashkøberne har 'blod på hænderne'.

»De ord vil jeg ikke bruge i den nuværende situation, men jo klart sige, at det er uomtvisteligt, at man understøtter den organiserede kriminalitet,« siger han nu.

Peter Hummelgaard er blevet »både ældre og mere moden« og har derfor lært at udtrykke sig »mindre firkantet,« siger justitsministeren om sin tidligere udtalelse.

Håbefuld minister: denne gang lykkedes det

Regeringen vil nu lukke Pusher Street, selvom det tidligere er mislykkedes flere gange.

Peter Hummelgaard mener, at der er nu er en tretrinsraket til stede, der gør det »meget anderledes« denne gang.

Nemlig at både danskerne, han som minister, men også christianitterne nu »har fået nok«.

»Det skaber alle forudsætninger for at smide den organiserede kriminalitet på porten,« siger Hummelgaard til B.T.

Hør B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' her: