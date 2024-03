Justin Timberlake, som blandt andet er kendt for sangen "Cry Me a River", spiller en ekstrakoncert i Danmark.

Justin Timberlake spiller en ekstrakoncert i København på grund af stor efterspørgsel på presale-billetter.

Det skriver Live Nation Danmark i en pressemeddelelse torsdag.

Den amerikanske popstjerne spiller dermed både 29. og 30. august i Royal Arena i forbindelse med sin verdensturné "The Forget Tomorrow World Tour".

Det officielle billetsalg til begge koncerter begynder fredag 1. marts klokken 10.00.

Justin Timberlake er blandt andet kendt for sine numre "Cry Me a River" og SexyBack".

Han slog for alvor igennem i begyndelsen af 2000'erne, hvor han var medlem af boybandet NSYNC.

Bandet hittede stort med albummet "No Strings Attached, som udkom i 2000.

Særligt sangene "Bye Bye Bye" og "It's Gonna Be Me" toppede hitlisterne.

Justin Timberlake gik solo i 2002.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at Justin Timberlake vil synge både fanfavoritter og sange fra sit kommende album.

I januar udgav Justin Timberlake sit første solonummer siden 2018 "Selfish".

Sangen er at finde på hans nye album "Everything I Though It Was", der udkommer 15. marts.

Timberlake optrådte også i Royal Arena i 2018. Her spillede han ligeledes to koncerter.

Han har desuden optrådt i Parken i København i både 2007 og 2014.

