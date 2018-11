Drømmer du om frøsnappere og romsnegle på sengen? Så kan Just-Eat fremover blive din ven i nøden.

Tusindvis af danskere bruger i forvejen Just Eat til at sørge for aftensmaden, men for to måneder siden gik den populære tjeneste også ind på markedet for morgenmad.

Københavnerne har således kunnet bestille boller, wienerbrød, chiagrød, yogurt med müsli og meget andet igennem Just Eat de seneste to måneder - og det har været en stor succes.

I september oplevede man allerede en stigning i bestillinger på 40 procent sammenlignet med august, og ifølge Just Eat vokser antallet af leveringer uge for uge.

Én af de bager-kæder, som danskerne kan bestille fra på Just Eat, er Reinh. van Hauen, og her er der også tilfredshed at spore.

»Vores kunder har efterspurgt levering af vores bagværk, og der er allerede nu meget positiv respons på det nye koncept.«

»Levering af vores varer er ikke blot bekvemmeligt for vores kunder, men også for os som virksomhed, da vi også kommer i berøring med et helt nyt kundesegment, der ikke er begrænset af geografi,« siger detailchef Karen Røigaard i en pressemeddelelse.

Succesen betyder, at Just-Eat nu overvejer at bringe morgenmadskonceptet til andre dele af landet.

Ifølge Just Eats direktør, Carsten Boldt, kan det dog tage en del tid, før man har fundet nok stærke partnere, der kan dække områderne uden for København.

Aftalen med Reinh. van Hauen er dog det første skridt på vejen.

»Vi er meget taknemmelige for at kunne teste vores morgenmadslevering i samarbejde stærke partnere, herunder en så populær kæde som Reinh. van Hauen. Vi ser et stort potentiale i at kunne mætte danskerne ved alle måltider, og vi har ladet os fortælle, at morgenmaden er det vigtigste måltid på dagen, så selvfølgelig skal vi kunne levere dette,« siger han.

Just Eat leverer bagerbrød fredag, lørdag og søndag fra kl. 07.00 i københavnsområdet. Det kan som altid bestilles med strakslevering eller forudbestilles i op til 24 timer før ønsket levering.