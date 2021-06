»Er du ikke overkvalificeret til det?«

Det var den kommentar, 29-årige Sólbjørg Jakobsen fik af en bekendt, da han så hende en dag efter arbejde, hvor hun stadig havde det arbejdstøj på, hun bruger som poder.

Siden er der faldet flere kommentarer fra andre bekendte.

»Skal DU være poder?«

»Kæft, hvor grineren!«

Sólbjørg Jakobsen er uddannet jurist, og hun oplever, at der er flere, som ikke forstår, hvorfor hun gerne vil arbejde som poder.

Men for Sólbjørg Jakobsen var det ikke et svært valg.

»Jeg er selvstændig, og jeg har været hårdt ramt økonomisk af corona. Jeg er også blevet skilt og skulle sidde alene i huset, og det fik mig til at opgive at være selvstændig og sige ja til et barselsvikariat i Brønderslev Kommune, der starter til august,« fortæller Sólbjørg Jakobsen.

Efter hun havde afsluttet de opgaver, hun havde i virksomheden, var der en periode hen over sommeren, hvor Sólbjørg Jakobsen var arbejdsløs.

»Jeg kunne gå på dagpenge, som der er mange akademikere, der gør, indtil de finder 'det rigtige' job, men det gad jeg ikke. Min kammerat fortalte, at hans veninde manglede podere, og vi startede begge i jobbet onsdagen efter,« siger Sólbjørg Jakobsen.

Hun fortæller, at hun oprindeligt kommer fra Færøerne, hvor mentaliteten omkring det at være på offentlig forsørgelse er meget anderledes end i Danmark, og at det formentlig også har betydning for, at hun gerne ville undgå at skulle på dagpenge.

»Derfor undrer det mig også, at det virker, som om mange akademikere finder det helt naturligt at være på dagpenge, mens jeg oplever, at flere ser ned på at tage et job som poder.«

29-årige Sólbjørg Jakobsen (Privatfoto) Vis mere 29-årige Sólbjørg Jakobsen (Privatfoto)

Sólbjørg Jakobsen er spidskandidat for Liberal Alliance i Aalborg, og politisk går hun dermed også ind for at nedbringe antallet af personer, der modtager overførselsindkomst.

Sólbjørg Jakobsen fortæller, at hun er glad for jobbet som poder, der er noget helt andet end det, hun har været vant til som jurist.

»Det er mega sjovt at prøve for sådan en som mig, der har siddet på kontor i lang tid. Jeg er vant til at sidde og koncentrere mig om tungt stof i lang tid af gangen, mens selve arbejdsopgaven med at pode er ukompliceret og overstået på to minutter. Det sjove ved jobbet handler derfor i høj grad om alle de forskellige mennesker, man møder, og de snakke man får med dem.«

Sólbjørg Jakobsen fortæller, at hun også oplever, det er et fysisk krævende arbejde at være poder, hvor hun arbejder i 12 timers vagter.

Krav til podere Ifølge Falcks hjemmeside er der ikke nogen krav til, hvem der kan søge jobbet som poder, udover at: - Du skal være fyldt 18 år - Kunne fremvise ren straffe- og børneattest - Vil gennemføre træning, der gør dig kompetent til at udføre opgaven.

Noget helt andet end at sidde på kontor.

Men hun er glad for jobbet, der også sikrer hende en løn, der ikke er meget langt fra den, hun kan få som jurist.

»Lønnen er ikke langt fra. Jeg ligger på knap 40.000 om måneden normalt, og som fuldtidsansat poder tjener jeg omkring 30.000 kroner«

Sólbjørg Jakobsen har postet et indlæg på LinkedIn, hvor hun undrer sig over de reaktioner, hun har fået på, at hun har valgt at blive poder.

Opslaget har fået over 5.000 likes og over 200 kommentarer.

»Jeg fik mig noget af en overraskelse, da jeg så, hvor mange interaktioner det havde fået,« siger Sólbjørg Jakobsen.

Hun håber, at et opslag som hendes kan få flere til at se det positive i, at man arbejder fremfor at modtage offentlig forsørgelse, i stedet for at hæfte sig ved, hvad det er for en type arbejde.

»Jeg synes ikke, man kan tillade sig at se ned på nogle stillinger, selvom det måske er langt fra det, man selv laver eller er uddannet indenfor.«