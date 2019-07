Minister vil have populære bloggere pålagt redaktøransvar. Meget svær øvelse, mener mediejurist.

Det vil være meget svært at indrette en lovgivning, hvor man giver populære bloggere redaktøransvar på sociale medier, så de skal leve op til samme regler som pressen.

Sådan lyder det fra Vibeke Borberg, der er advokat og mediejurist hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Vurderingen kommer, efter at bloggeren Fie Laursen i weekenden lagde et selvmordsbrev på Instagram, hvor hun har 335.000 følgere.

Efterfølgende har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) foreslået, at bloggere bliver underlagt de presseetiske regler for deres opslag på sociale medier.

- Det er ikke ulovligt at fortælle andre mennesker, at man har tænkt sig at begå selvmord, siger Vibeke Borberg.

- Men det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, at det ligger på sociale medier, fordi det kan påvirke sårbare unge mennesker.

- Men hvis man vil begrænse muligheden for at offentliggøre det, vil det være en begrænsning af ytringsfriheden. Det er en meget, meget svær øvelse, siger Vibeke Borberg.

Hun påpeger, at brugere på sociale medier allerede i dag har et ansvar, hvad angår ulovlige ytringer.

- Når det kommer til opslag på sociale medier, er den enkelte brugere som udgangspunkt ansvarlig for det, man lægger ud, hvis der er noget galt med det.

- Det gælder, hvis det er ulovligt og for eksempel er hadefuldt eller racistisk. Platformen er så ansvarlig, hvis det ikke bliver fjernet hurtigt nok. Og her falder selvmordsbreve ikke ind under, siger Vibeke Borberg.

Hun advarer også mod, at man begynder at sidestille almindelige medier som DR, Politiken og Jyllands-Posten med sociale medier som Instagram, Facebook og Twitter.

- Der er den væsentlige forskel, at almindelige medier arbejder efter redaktionelle og journalistiske metoder, som de presseetiske regler passer til.

- Et socialt medie er bare en platform, hvor brugere selv lægger noget ud for, som har en helt anden karakter. Det er mere en kommunikationsplatform end en nyhedsplatform.

- Det er derfor en noget vanskelig øvelse at få presset de sociale medier ned i den ramme, vi normalt presser ned over de traditionelle medier, siger Vibeke Borberg.

/ritzau/