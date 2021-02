En politisk undskyldning har ført til økonomisk godtgørelse, og det kan åbne lignende sager, mener professor

Torsdag har 17 tidligere Godhavnsdrenge har hver modtaget 300.000 kroner i erstatning i et forlig efter at have stævnet staten i 2020.

Og en sådan sag kan åbne for at, at man i mange lignende sager vil prøve at søge erstatning, siger Michael Gøtze, som er juraprofessor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

- Der er nu et juridisk argument i, at en politisk undskyldning også kan medføre en økonomisk godtgørelse. Det kan skabe incitament for advokater, der sidder med lignende sager om børnemishandling til også at prøve, om de kan hente en godtgørelse, siger han.

- Forliget vil måske kunne sprede sig som ringe i vandet, og det er der rent menneskeligt også god grund til, da der ligger flere grumme sager rundt omkring.

Han vurderer, at erstatningen til Godhavnsdrengene blandt andet kan åbne for sager, som Mette Frederiksen selv har nævnt som mørke kapitler i danmarkshistorien.

Her nævnte hun blandt andet de grønlandske børn, der blev hevet til Danmark i et opdragelsesforsøg i 50'erne.

- Man kan nu spørge, hvorfor skal de ikke også have en økonomisk godtgørelse?, siger Michael Gøtze.

- Men det svære er, at hvor går grænsen. Hvornår skal nogen have en godtgørelse, og hvornår skal nogen ikke have. Det er det svære, hvor man skal sætte stregen. Det kan blive et afgørende spørgsmål for domstolene, når sagerne begynder at komme ind ad døren i retssystemet, siger han.

Han understreger, at sagen ikke automatisk åbner for godtgørelser. Men døren er på klem, og sagen ændrer på den måde, man juridisk har set politiske undskyldninger.

At det modificerer juraen, hvor man altid - især indtil i dag fra justitsministeriets side - har sagt, at en politisk undskyldning ikke går videre end undskyldningen, men her har den også bonnet ud i en erstatning.

- Der er sket et ryk her, som er historisk. Det interessante er, hvor langt den menneskelige tilgang, vi ser med godhavnsforliget, vil kunne trækkes rent juridisk i andre sager, som ligner, men som er anderledes, siger han.

/ritzau/