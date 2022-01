'Sådan her ser mit ansigt ud nu. Lidt hævet, tabte øjenvipper, træt.'

Sådan starter Julie Østbjerg sit Facebook-opslag, der er blevet delt mere end 8.800 gange i skrivende stund.

I sit opslag deler hun en bid af sit kræftforløb, der er kommet til at fylde meget i en tid, der ellers var reserveret til barsel med det første barn.

Budskabet er vigtigt, og håbet er at kunne hjælpe bare én person til lægen i tide. Selv startede Julie Østbjergs forløb med en bekymring:

»Det er nok bare en mælkeknude,« lød reaktionen fra omgangskredsen, fortæller hun til B.T.

Hun ammede sin dreng og var bekendt med mælkeknuder, der kan udvikle sig til en brystbetændelse, hvis man ikke passer på. Men den her ene knude var anderledes og kunne ikke masseres ud som de andre.

Julie Østbjerg valgte at gå med sin mavefornemmelse og fik bestilt en tid ved lægen, og her blev hun henvist til en videre undersøgelse.

»Jeg fik et brev på e-Boks, hvor jeg var indkaldt. De havde dog ikke tid på Riget. Men jeg havde ikke overskud til at finde ud af, om der var andre steder at blive undersøgt.,« fortæller hun.

Der gik derfor en måned i stedet for de obligatoriske 14 dage fra tiden hos egen læge, til Julie Østbjerg kunne blive tjekket på Rigshospitalet.

26. august lå der svar fra undersøgelsen på sundhed.dk.

»Min mand og jeg læste svaret, dagen inden jeg skulle ind til lægen. Jeg kunne ikke forstå, hvad der stod – om det var kræft eller forstadiet, der var tale om,« siger Julie Østbjerg.

Uanset resultatet, forberedte hun sig på kedelige nyheder.

Og ganske rigtigt var der tale om brystkræft. I stedet for at have en voldsom reaktion på beskeden, gik Julie Østbjerg op i praktik og logistik.

»Da jeg kom derind, snakkede lægen om kemo, men det eneste, jeg havde fokus på, var at stoppe med at amme,« siger hun og fortsætter:

»Adrenalinen kørte rundt i kroppen. Jeg skulle passe mit barn og få tingene til at gå op derhjemme.«

Et kemoterapiforløb blev iværksat et par uger efter.

Julie Østbjerg kunne på daværende tidspunkt se frem til 16 behandlinger – først hver anden uge og sidenhen hver uge.

Behandlingerne kom og gik, men i december fik Julie Østbjerg igen nedslående nyheder.

»Der var ret godt gang i brystet, og det var faktisk ret aggressivt.«

Julie Østbjerg har nu ikke 'kun' brystkræft, men en kræftform, der hedder 'Tripple negativ'. En yderst alvorlig kræftform, som gør hende ekstra nervøs for den sidste MR-scanning, der ligger i slut januar.

»Jeg er mere nervøs nu, end jeg var i starten. Dengang havde det ikke spredt sig til armene og lymferne, og det var kun, fordi jeg blev undersøgt i tide.«

Efter den alvorlige udmelding fra lægen, valgte Julie Østbjerg at komme med en opfordring i form at et Facebook-opslag.

Det er ikke første gang, hun deler ud af sit kræftforløb. Selvom det var grænseoverskridende i starten, har hun kun fået positive tilbagemeldinger, og det er ingen undtagelse med opslaget på Facebook.

»Jeg tænkte, så kan det være, at der er nogle i den perifere vennekreds, der går til lægen. Derfor er det også lidt overvældende, at det er blevet delt mere end 8.000 gange,« fortæller hun.

Og beskeden er klar:

»Man bliver nødt til at gå til lægen med det mindste. Hvis ikke lægen vil sende dig videre, så skal man blive ved. For man kender sin krop bedst,« afslutter Julie Østbjerg.