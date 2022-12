Lyt til artiklen

»Jeg er frustreret, fordi jeg ikke føler, at mit helbred er vigtigt nok i det her samfund.«

I mandags fik Julie Kvelland en besked af sin læge, der slog benene væk under hende. Hun fik afslag på at fortsætte på den behandling, der har været livsændrende for hende.

Julie Kvelland er 26 år og lider af den sjældne sygdom multipel symmetrisk lipomatose. Hun mangler det mæthedshæmmende hormon leptin i kroppen, som betyder, at hun føler sig ekstremt sulten hele tiden.

Julie Kvelland har flere gange været på operationsbordet, fordi sygdommen får hendes fedtdepoter til at samle sig på overkroppen.

I marts startede Julie Kvelland i leptin-behandling. Det ændrede hendes liv.

»Jeg lider af angst og depression, så jeg har mange udfordringer i hverdagen. Det hele var begyndt at gå bedre, efter jeg fik medicinen.« fortæller hun til B.T.

Julie Kvelland har i flere år kæmpet for at komme i leptin-behandling, men mandag fik hun at vide under en konsultation på hospitalet, at behandlingen er for dyr, og at hun derfor ikke kan fortsætte med behandlingen.

»Jeg blev vanvittig ked af det, fordi det har været godt for mit helbred, at jeg har været på den her medicin.«

Det fremgår af Julie Kvellands journal, som B.T har set, at hendes medicin koster fem millioner kroner årligt. Medicinalfirmaet bag behandlingen tilbyder 30 procent i reduktion, men det er stadig for dyrt for Region Midtjylland og hospitalet, der gav afslag på medicinen.

Julie Kvelland har tabt sig cirka 20 kilo, siden hun startede på behandlingen. Nu frygter hun, at hendes organer igen vil blive overbelastet.

»Jeg er helt sikker på, at jeg kommer til at tage alle de her kilo på igen. Mine organer var blevet normale, hvor de før var forstørret og overbelastet. Det kommer de til at blive igen.«

Julie Kvellands læge vil afprøve et nyt vægttabsmiddel, men de forventer, at det ikke vil virke lige så godt som leptin-behandlingen.

»Jeg føler, at jeg står i et ingenmandsland,« fortæller hun til B.T.

Koncerndirektør i Region Midtjylland Jørgen Schøler Kristensen kan ikke udtale sig om enkeltsager, men han forstår godt, at det ikke er let for patienterne.

»Det er meget svært som patient at tage hensyn til, hvad det koster, fordi det er så tæt på ens eget liv. Jeg kan godt forstå, at hvis man har en sygdom, hvor der er et lægemiddel, der kan give et eller andet, så tænker man: 'Hvorfor kan jeg så ikke få det?',« fortæller han til B.T.

Jørgen Schøler Kristensen understreger også, at det ikke er en beslutning, der bliver taget i konsultationsrummet. Det er derimod Medicinrådet, der er lavet ud fra Folketingets principper, der undersøger og anbefaler lægemidlerne til Regionerne.

»Medicinrådet fortæller Regionerne, at de nu har gennemgået et lægemiddel, hvor værdien ikke balancerer med omkostningen. Det kan godt være, at man kan se en effekt, men prisen er for høj.«

Jørgen Schøler Kristensen fortæller, at det åbner op for en væsentlig diskussion om, hvem der skal prioriteres i sundhedsvæsenet.

»Vores sundhedsvæsen har ikke overskud af midler, og så skal man tage pengene et andet sted fra. Bare fordi man har en sjældnere sygdom, skal man så have bedre tilbud end dem, der har en mere almindelig sygdom?« siger han.