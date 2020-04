»Jeg kan slet ikke forestille mig, det skulle være lovligt bare sådan at aflevere folks pakker hjemme hos privatpersoner. Men det er det åbenbart.«

Sådan lyder det fra journalist og blogger Julie-Elsebeth Crone Johannesen, der lørdag fik en besked fra leveringsfirmaet Bring om, at hun kunne hente sin pakke hos en 'pakke-nabo'.

Gangen forinden havde hun fået besked på at hente sin pakke hos en bager, der lå 22 kilometer fra hendes hjem.

»Den her gang var der åbenbart ikke plads i det bageri, så den var blevet afleveret hos en såkaldt pakke-nabo. Bare hvor det ikke er nabo, men en, der bor 16 kilometer væk. Så jeg skal hjem til en privatperson og hente min pakke,« siger Julie-Elsebeth Crone Johannesen.

Hele situationen virkede så langt ude, at hun valgte at lave en story til sine mere end 43.000 Instagram-følgere for at lufte sine tanker.

»På min story fortalte jeg så, at Bring er mit foretrukne udbringningsselskab, for selvom de ikke leverer til tiden eller der, hvor man har bedt om, så er det til gengæld et eventyr, man skal begive sig ud på for at få fat på sin pakke,« fortæller Julie-Elsebeth Crone Johannesen.

Hun fortæller, at det er planen at tage en person med ud for at hente pakken.

»Jeg kommer ikke til at tage alene ud til den pakke-nabo. Enten må min kæreste eller min far tage med. Der er også flere på Instagram, der har spurgt, om de skal hente den for mig, eller om de skal tage med, så jeg kan føle mig tryg, når jeg henter min pakke. Det har jeg så sagt nej til,« griner hun og tilføjer, at det især i disse tider også kan føles lidt spøjst at skulle begive sig hjem til en fremmed:

»Jeg aner heller ikke, hvordan forholdene er i forhold til alt det her corona-hejs. Når man henter en pakke i SuperBrugsen, er der jo sat en skærm op. Det går jeg ikke ud fra, de har gjort hjemme hos sig selv. Så jeg skal jo ud og være i kontakt med et andet menneske i hvert fald.«

For Julie-Elsebeth Crone Johannsen virker det hele bare en smule uoverskueligt, hvorfor hun også overvejer bare at lade pakken ligge hjemme ved 'pakke-naboen'.

»Det er et par lyserøde Converse, fordi jeg åbenbart er 12 år indvendigt, så jeg har vitterligt overvejet, om jeg ikke bare skal glemme den pakke og lade være at hente den, og så bliver den vel sendt tilbage til firmaet, hvor jeg tænker, jeg får nogle penge tilbage, og hvis jeg ikke gør, må det jo være det.«

Per Buus, der er salgschef for Bring i Danmark, fortæller, at de siden efteråret har benyttet sig af 'pakke-naboer', men at det stadig foregår på forsøgsbasis.

Og feedbacken på deres nye system har været blandet, siger han:

»Nogle har været vældig tilfredse med det, og så er der andre, der er lidt skeptiske. Ikke af corona-årsager, men mere fordi de synes, det er lidt kunstigt at hente en pakke hos en person, man tænker, ikke lige er den person, man har lyst til at gå ind til. Det må vi bare være helt ærlige omkring. Det har været sådan lidt blandet, hvordan reaktionerne har været.«

Hvad tænker I om, at I i princippet tvinger folk til at hente hos en privatperson? De har vel ikke andre muligheder, når den først ligger der?

»Nej, men det har også været en af de ting, vi har fundet ud af. At hvis vi skal fortsætte med at gøre det, så skal kunden have en mulighed for at flytte sin pakke, hvis man ikke vil hente den hos en pakke-nabo. Vi har talt om, at det skulle være muligt at flytte den.«

Hvordan sikrer I jer, at det er sikkert for kunderne? Her tænker jeg specielt, mens der er corona.

»Privatpersonerne er instrueret ligesom alle vores pakkeshops i, at de skal overholde alle de regler, der er fra myndighederne om, at man skal have god hygiejne og den slags. Egentlig skal det være lige så sikkert, som hvis du går ned og henter i en af vores pakkeshops.«

Har I mulighed for at følge op?

»Det er ikke sådan, at vi er ude hver anden dag og tjekke, om de har det. Men hvis vi får henvendelser fra nogen, der ikke mener, at hygiejnen er i orden, så undersøger vi det selvfølgelig.«

Nu hvor I kalder det en pakke-nabo, burde det så ikke være en, der boede tæt på? Vedkommende, jeg har talt med, skulle 16 kilometer væk for at hente sin pakke.

»Jo, det lyder lidt specielt. Pakke-nabo, det lyder jo som noget, du skulle kunne gå eller cykle til.«