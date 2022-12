Lyt til artiklen

I første omgang troede Julie Lærke Baadsgaard Frænde fra østjyske Brædstrup faktisk bare, at hendes hund Buster havde spist noget forkert.

Jo – Golden Retriever-hvalpen havde da diarré, men det hænder i ny og næ, uden at der er noget galt.

Det skulle dog vise sig, at situationen var langt mere alvorlig, end at Buster blot havde fået tænderne i en bakteriefyldt gren eller andet.

Julie besøgte nemlig dyrelægen med en prøve at Busters afføring, og efter et par timer var meldingen klar:

Buster havde Giardia.

Umiddelbart lyder det som en havneby, hvor du kan få en ubehageligt god Spaghetti Carbonara, men sandheden er, at der er tale om en parasit.

En parasit, der kan smitte både dyr og mennesker, og som kan forårsage en tarminfektion.

Og en parasit, der har gjort Julies seneste uge til et levende helvede.

»Hvis man ikke har det allerede, så er der grobund for OCD med sådan et forløb. Alt skal deninficeres, og det skal være med varmt vand og sæbe, for man må ikke bruge sprit. Ens hænder er helt færdige,« siger Julie Lærke Baadsgaard Frænde, der også har talt med TV Syd.

Sygdommen er nemlig meget smitsom, og hvis man skal slippe af med sygdommen igen, er det en ekstremt omfattende proces.

»Det er næsten værre end at have en coronapatient med alt den forsigtighed,« siger Julie, der fortæller, at hver en flade konstant skal rengøres.

Buster er heldigvis ikke blevet alvorligt syg af Giardia-parasitten, men alligevel valgte Julie at lave et Facebook-opslag på flere forskellige grupper.

Det gjorde hun for at advare andre hundeejere i lokalområdet om, at parasitten altså er i udbrud.

»Jeg gik tur i skoven kort før, at Buster fik parasitten, og der lagde jeg mærke til, at der lå en masse hundepølser tæt på vejen. Det kan jo være sådan et sted, at man får parasitten, så jeg synes, det var på sin plads at fortælle andre hundeejere om Giardia,« siger hun.

Giardia er svært at komme af med, men kan forsøges behandles med antibiotika, og derfor får Buster hver dag tre store piller.

Statens Serum Institut skriver, at Giardia kan vise sig ved diarré med gul-grøn, fedtet, ildelugtende afføring fuld af bobler, men uden blod eller slim.