Det har længe været forventet, at Air Greenlands kabinepersonale ville strejke fra i morgen – fredag den 2. december.

Men nu ser det alligevel ud til, at juletrafikken er blevet reddet.

Det skriver mediet Check-In.

De to parter er nemlig onsdag nået til enighed om en overenskomst, der løber de næste fire år.

»Jeg er lettet over, at vi kan gennemføre vores operationer efter planen. På vegne af både kunder og medarbejdere og selskabet er jeg utrolig lettet over, at vi nu kan afvikle juletrafikken som planlagt, og jeg vil gerne takke vores kunder for deres forståelse,« lyder det fra Jacob Nitter Sørensen, administrerende direktør hos Air Greenland, til Check-In.

Forhandlingerne begyndte helt tilbage i efteråret 2021, men først nu er man altså nået til enighed.

I forhandlingerne har det især været vagtplanlægning og en dertilhørende fleksibilitet, der har været genstand for tovtrækning.

Aftalen skal nu godkendes af begge parter, før den træder endeligt i kraft.