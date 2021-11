Den traditionsrige juletræstænding på Flakhaven lørdag er ikke i fare på trods af nye coronarestriktioner, men den bliver med indhegning og vagtværn.

Skal du forbi indhegningen og tæt på juletræet til tændingen, så skal du have et gyldigt coronapas.

Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelse. Citydirektør i Odense Cityforening, Peter Bøgholm, fortæller at tiltagene sikrer tændingen fra at blive aflyst, som det var tilfældet for første gang i 30 år sidste år.

»Vi har nu taget de forbehold, der skal til for at sikre, at arrangementet overholder de nye regler,« siger citydirektøren.

Hvad synes du om, at Coronapasset bliver et krav til tændning?

De nye regler, som træder i kraft fredag, indbefatter, at alle udendørsarrangementer, hvor arrangørerne ikke kan sikre under 2000 tilskuere, skal bruge coronapas.

Det er kun personer over 15 år, der skal fremvise gyldigt Coronapas til juletræstændingen 13. november. Ifølge citydirektøren, så er der plads til 10.000 mennesker bag indhegningen på Flakhaven.

»Så jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke der er plads til alle inden for indhegningen,« siger direktøren.

»Jeg synes, det er en lille ting at skulle tjekke coronapas. Jeg er bare glad for, at vi kunne lykkedes med at lave den her løsning,« slutter direktøren.