Pludselig er der både biller, småfluer, bladlus, ørentviste, og edderkopper i dit hjem.

Årsagen skal findes i det juletræ, som du har slæbt ind i stuen.

Men du kan ret enkelt mindske antallet af ubudne gæster.

Det skriver Rentokil i en pressemeddelelse.

Flere hundrede små insekter vil typisk gemme sig i juletræet.

Når det kommer ind i varmen, vil de få et chok over temperaturforskellen og flere vil krybe ind under paneler og andre kølige steder i boligen.

Men der er tale om uskadelige insekter.

Undgå for mange ubudne gæster i dit juletræ Bank juletræet hårdt mod jorden udenfor, så ryster man mange af dyrene af. Sæt juletræet uden for et par dage, inden du tager det ind i stuen. Spul eventuelt juletræet med en vandslange. Kilde: Rentokil

Claus Schultz er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer og teknisk chef i Rentokil Skadedyrsbekæmpelse.

Han siger:

»Sandsynligheden for at få en skovflåt eller andre skadedyr med hjem er meget lille, og der er derfor ingen grund til panik. Hvis man gerne vil undgå at få for mange ubudne gæster med til jul, så kan man gøre sig visse forholdsregler, inden træet kommer ind i stuen.«

Det handler blandt andet om at banke juletræet hårdt mod jorden udenfor, så man ryster mange af dyrene af Du kan få flere råd i faktaboksen ovenfor.