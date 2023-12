Flere steder i Nordjylland melder man udsolgt af juletræer to dage før den store aften.

Det viser en rundringning TV 2 Nord har lavet.

»I søndags solgte vi det sidste,« siger sekretær ved Gug Boldklubs Venner, Benny Nygaard, til mediet.

Fodboldklubben er langt fra de eneste, der har langet de fleste juletræer over disken.

Hos Sæby Planteskole, har man også måttet øge presset hos juletræs-forhandlerne.

Og besøger man Jem & Fix i Skalborg, er det således også ved at være sidste udkald.

Selvom mange danskere er i gang med at skaffe juletræer, er det ikke alle, der har valgt at betale for dem.

Tidligere på måneden kom det frem, at flere juletræssælgere havde været udsat for tyveri.

En af dem var Ulrik Steen, der driver Bakkens juletræer i Agersted i Nordjylland.

»Kort fortalt så er vi en selvbetjeningsvirksomhed, da vi går på arbejde. Så det er en hobby for os. Vi fælder træer og stiller dem ud i vores salgsbod. Men vi kan jo så se, at der ikke er kommet indtægter for alle træer. Vi ved jo, hvor mange der står – og hvor meget vi får ind,« udtalte han i den forbindelse.

Om det er manglen på juletræer, eller en for høj pris, der får personer til at skaffe juletræer uden at betale, er dog ikke til at sige.