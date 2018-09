Kæden Biltema med butikker flere steder i Østjylland har allerede i denne uge pyntet op til jul. Det vækker undren hos ekspert.

Julen varer længe og koster mange penge. Et udsagn der i den grad kun bliver mere og mere aktuelt, når butikker indleder julen allerede i slutningen af september. Det er nemlig, hvad kæden Biltema har valgt at gøre i år.

Alle Biltemas forretninger skal nemlig efter planen have julepynt og julevarer klar til kunderne 1. oktober, og i både Horsens og Randers er det mål nået allerede nu.

»Normalt har det altid heddet uge 42 for os, men i år er anderledes. Vi udvider hele tiden vores sortiment – også med julevarer. Og i år vil vi så være det sted, hvor folk ser dem først,« siger direktør for Biltema i Danmark, Jacob Møller, til TV2 Østjylland.

Han kæmper for at gøre danskerne bevidste om, at Biltema er andet end alufælge og læderindtræk. Butikken skal altså også være stedet for nisser, plastik-juletræer og kræmmerhuse.



»Alle former for lyskæder stikker af nu, de er meget populære. Muligvis til kundernes biler. Så der er en stigende interesse for dem. Men der er da helt sikkert også nogle, som tænker, at det er virkelig tidligt,« siger Jacob Møller.

Biltemas bevidste beslutning om at være meget tidligt ude med julepynten får en blandet modtagelse fra en ekspert i detailhandel.

Dorte Wimmer fra Retail Institute Scandinavia afslører, at julepynt fremme i slutningen af september må være rekord, og hvis Biltema har haft det som mål at være først, så er det lykkes.

»Men inden julen kommer Halloween og Black Friday, så det undrer mig, at man ikke giver plads til de begivenheder. Det er meget tidligt, og kunderne kan gå træt i det. Det er tvivlsomt, om det er en god idé med julepynt nu,« siger hun til TV2 Østjylland.

Der er ifølge hende indikationer, der taler imod Biltemas strategi.

»Black Friday, som er den sidste torsdag i november, plejer for alvor at skyde julehandlen i gang. Det skal være koldt, før kunderne tænker jul, og med en god sommer er der formentlig mange, der stadig er i sommerhumør,« siger Dorte Wimmer.

Ikke desto mindre kan man altså nu købe julekugler, lyskæder og nisser i Biltema. Kæden stammer oprindeligt fra Sverige, hvor den første butik åbnede i 1963. I Danmark er der 11 butikker.