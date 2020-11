Nu er julen snart over os, og i mange danske hjem er kravlenisserne, juletræerne og lyskæderne allerede flyttet ind.

Men ét spørgsmål presser sig på: Bliver julen som normalt?

Hvis du spørger eksperterne og de respektive myndigheder, er svaret lige nu nej:

Her har anbefalingerne nemlig lydt på 'en lille jul' til, ingen sang rundt om juletræet og et fokus på ikke at kramme gud og hver mand.

Men det er bestemt ikke alle, der har i sinde at nynne 'dejlige jul' eller nøjes med at vinke til bedsteforældrene.

B.T. spurgte nemlig i fredags læserne af vores liveblog, om de havde tænkt sig at holde en 'normal' jul eller rette ind efter de restriktioner og anbefalinger, der meget vel kan blive præsenteret fra myndighederne side.

Og ud af de cirka 6.000 læsere, der har svaret i afstemningen, fortæller hele 37 procent – svarende til 2.259 personer – at de vil holde en jul »fuldstændigt som vi plejer«.

24 procent svarer, at de »vil mødes færre, end de plejer«, mens 23 procent »vil mødes normalt, men tage forholdsregler som social afstand, ekstra fokus på håndhygiejne og udluftning«.

Hvis 37 procent har tænkt sig at blæse på coronaopfordringer og restriktioner, er det ikke godt, mener Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

»Det er mange, og det er da et bekymrende tal. Det er en forkert indgangsvinkel. Vi bliver nødt til at have corona i baghovedet, for virus holder ikke juleferie,« siger eksperten.

Har du allerede gjort dig overvejelser om, hvordan du vil holde din jul?

Hans Jørn Kolmos vil afvente eventuelle restriktioner fra myndighederne, før han vil udtale sig om, hvordan danskerne bør holde jul, men han kan allerede nu sige, at det kommer til at handle om at finde den rette balance.

»Det er meget vigtigt, at vi ikke gør som ingenting. Men vi skal også have lov at holde jul, så det handler om at finde den rette balance,« siger han.