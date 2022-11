Lyt til artiklen

Lønmodtagere går i år glip af »gratis« fridage.

Det gør de, fordi juleaften falder en lørdag, og første juledag en søndag.

Derfor må flere selv bidrage med fire feriedage, hvis de gerne vil holde ferie mellem jul og nytår, skriver Fagbladet 3F.

3F's forhandlingssekretær i industrigruppen, Hans Daugaard, fortæller, at det dog langt fra er alle, der har mulighed for at tage juleferie, hvilket ellers var mere normalt før i tiden.

Her holdt industrivirksomheder nemlig lukket over julen og i sommerferien:

»Men i dag er der mange industrivirksomheder, som kører kontinuerligt 24-7 alle årets dage. Det kan være produktion, som er for dyr at stoppe, eller specielle produktioner, som ikke uden videre kan lukkes ned, for eksempel i medicinalvirksomheder. Derfor er der flere, der arbejder på skæve tidspunkter, også i julen,« siger han til fagbladet.

Det er derimod blevet nemmere for andre brancher at lukke ned hen over julen. Her skal virksomheden blot varsle tvungen ferie en måned forinden, hvor medarbejderne på den måde selv skal bidrage med feriedage.