»Jeg ved godt, de gør, hvad de kan. Men de har ikke styr på noget som helst.«

25-årige Amalie Krüger og hendes kæreste Mads Jarl Nielsen, Hvidovre, har som så mange andre ansvarlige borgere plejet så lidt omgang som overhovedet muligt med andre den seneste tid for at holde sig selv og andre smittefri.

Derfor overraskede det dem ikke på nogen måde, da de i fredags begge fik negative testsvar på hver deres corona-podning, som de fik foretaget om onsdagen - altså to dage forinden.

Så langt så godt. Eller - faktisk slet ikke godt:

For mandag morgen tikkede der en SMS ind på Mads’ mobiltelefon med besked om, at han skulle gå ind på sundhed.dk og tjekke resultatet af sin test igen.

Hvilket han selvfølgelig gjorde.

Og her kunne han så til sin og Amalies store forbløffelse nu læse, at han var testet positiv for corona. På trods af, at han flere dage forinden havde fået besked om det modsatte.

»Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal forholde mig. Jeg har prøvet at spørge på corona hotlinen, hvordan sådan en fejl kan ske. Mads har fået oplyst, at det er en tastefejl, som var skyld i det forkerte svar første gang.«

»Men hvordan kan han først få at vide, at han er testet negativ og så - fem dage senere - få at vide, at han faktisk er positiv? Den slags må bare ikke ske,« siger Amalie Krüger, som havde glædet sig til at skulle holde jul med sine forældre og sin lillebror hos forældrene på Omø i Storebælt.

Nu må hun i stedet formentlig se frem til, at hun og kæresten holder sig isoleret i hver sit rum i rækkehuset i Hvidovre i juledagene for ikke at risikere at smitte deres familier i henholdsvis Vestsjælland og Jylland.

»Jeg var på vej til at tage ned til mine forældre, da min kæreste fik SMS’en. Nu er han isoleret inde i soveværelset, og jeg er i den øvrige del af huset. I løbet af i dag har vi ikke bestilt andet end at ringe eller skrive rundt til både de offentlige numre og til dem, vi måske/måske ikke kan risikere at have smittet siden sidste onsdag,« siger den 25-årige socialrådgiver-studerende.

Udover at juleaften med deres nærmeste familier nu hænger i en tynd tråd, er de begge temmelig frustreret over, at de endnu ikke har fået et klart svar på, hvordan de skal forholde sig i situationen.

»Da min kæreste ringede ind til smittestop hotlinen og oplyste, at han var blevet testet positiv for corona, fik han at vide, at så skal han have taget tre tests lige efter hinanden. Men da jeg ringede ind og sagde, at min nærmeste pårørende er blevet testet positiv, fik jeg at vide, at min kæreste slet ikke behøver at lade sig teste de næste otte uger, fordi testene i den periode alligevel vil vise, at han er positiv. Så hvad kan man regne med,« lyder det retorisk fra Amalie Krüger.

På grund af de to forskellige resultater af kærestens coronatest er hun nu ikke engang sikker på, at han rent faktisk er smittet.

»Vi har begge fået en tid til ny test sent i aften (mandag, red.) Så må vi se, hvad de viser,« som hun siger.

Bt.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Styrelsen for Patientsikkerhed til sagen.