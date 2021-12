En familie i Greve holder vejret i timerne op til juleaften. Siden 22. december har de afventet svar på pcr-test. Et svar, de stadig ikke ved, om er positivt eller negativt.

Klokken 15.30 skal Maja Søfeldt, hendes mand og tre børn være hos svigerfamilien. Det håber de i hvert fald.

For de afventer stadig svar på den pcr-test, de alle fik taget klokken 7 onsdag den 22. december.

»Jeg troede egentlig, at jeg var ude i god tid,« siger Maja Søfeldt.

Men ligesom flere af B.T.s læsere har hun ventet i over 50 timer på at få et svar, og nu nærmer juleaften sig altså med hastige skridt.

»Når de lover, at man kan få svar indenfor 24-48 timer, er det provokerende, at jeg så skal vente længere tid,« siger Maja Søfeldt, selvom hun har forståelse for, at de har travlt.

»Så skal de bare lade være med at skrive det«.

Det er Maja Søfeldt og familien, der står for julemaden ved dette års juleaften, men om de kan dele den med resten af familien ved de ikke endnu.

Hun har også overvejet, om hun skal få taget en kviktest, men det giver heller ikke mening for familien. To af børnene kan nemlig ikke få lavet en kviktest, da de er for unge, så de vil stadig mangle svar på deres tests.

Familien er nu i et dilemma, for hvornår skal de senest aflyse juleaften med resten af familien?

»Hvis vi venter til sidste øjeblik, og det viser sig, vi er testet positive, kan vi jo ikke komme, så vi er nødt til at sige det i god tid, inden butikkerne lukker, så de kan nå at handle.«

Men beslutningen er altså ikke taget endnu.

»Vi ved ikke helt endnu, hvad vi gør. Jeg tror, vi venter lidt og ser, om der kommer svar, og hvis ikke så aflyser vi, for vi vil ikke smitte andre,« siger hun.