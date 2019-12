Det langt fra den julekurv, som hun havde forventet at modtage få dage før jul.

Lone Russel stod med flere madvarer, som hun kalder for uspiselige og lettere fordærvet.

Stort set alt maden var udløbsvarer, som var blevet frosset ned, og ikke alt maden virkede lige frisk.

Skuffelsen var derfor stor for Lone Russel, der med en stram økonomi havde set frem til lidt ekstra, når hun på tirsdag skal fejre aftenen med sine to døtre.

Det er rørende, at nogen har så meget hjertevarme og medfølelse her i juletiden. Lone Russel

Julen bliver dog alligevel god for den lille familie fra Bork, som har fået håndsrækning af en venlig sjæl.

Efter at have læst om Lones oplevelse på B.T. lørdag aften. ville 51-årige Allan fra Værløse gerne gøre noget for at hjælpe.

»Jeg har i perioder i mit liv haft det svært med at få økonomien til at hænge sammen. Det kan være hårdt at gå og undskylde for sig selv, at man har det sådan, og især i julen. I den tid kan en god julemiddag hjælpe,« forklarer han.

»Alle har gerne ville gøre det rigtige i den her historie, som desværre bare er endt uheldigt.«

For at lære sine børn om næstekærlighed køber han hvert år julekurve, som doneres videre. Det samme ville han også gøre for Lone, som stod i en ærgerlig situation få dage før juleaften.

Lone Russel til venstre og Sissie Krogh til højre. Vis mere Lone Russel til venstre og Sissie Krogh til højre.

Søndag har Allan Kjær betalt for en kurv i det nærliggende supermarked i Bork, hvor købmanden lover at møde tidligt ind 23. december og lave en julekurv til Lone Russell.

Julen er reddet

Det hele begyndte også med næstekærlighed, da sagsbehandleren i Skjern indstillede Lone Russels sambo, Sissie Krogh, der er enlig mor på kontanthjælp, til en julekurv.

Hun havde dog allerede modtaget julehjælp fra Røde Kors og tænkte, at hun derfor ville give kurven videre til Lone, der også selv sidder stramt i det for tiden.

Den velgørenhedsorganisation, som sagsbehandleren kontaktede med en akut forespørgsel, havde dog allerede afsluttet årets uddeling af julekurve. De frivillige lovede dog alligevel, at de ville forsøge at lave en lille kurv, som består af de madvarer, som butikker og private har doneret i løbet af året. En form for julemadhjælp og ikke den julekurv, som Lone havde ventet.

Et udpluk af madvarer fra julekurven. Vis mere Et udpluk af madvarer fra julekurven.

Ud af de i alt 22 varer i kurven var det kun fire, der ikke var udløbsvarer, som var blevet frosset ned.

Flere ting var desuden lettere fordærvet og ifølge Lone uspiselige.

»Skinkesalaten ville mine hunde ikke engang spise,« fortæller hun.

Det var derfor en rørende nyhed, da Lone Russel fandt ud af, at købmanden mandag har en frisk julekurv med mad klar med hendes navn på.

»Det er rørende, at nogen har så meget hjertevarme og medfølelse her i juletiden. Jeg ville ønske, at jeg kunne takke ham ansigt til ansigt,« siger hun.

»Det betyder, at vi nu alligevel kan holde en traditionel jul.«

Hun fortæller, at der også er en fremmed kvinde, som har overført et mindre beløb til hende, efter historien om hendes uheldige oplevelse kom frem.