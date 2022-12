Lyt til artiklen

De er billige. Nemme at montere. Og ikke mindst: De kan betyde forskellen mellem liv eller død.

Alligevel har flere end 700.000 danske husstande stadig ikke en røgalarm.

Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for forsikringsselskabet Gjensidige.

Og netop december er brandfarlig:

Julemåneden er simpelthen højsæson for brande i danske hjem.

»Hvert år i december ser vi desværre en stigning i brandskader, forårsaget af levende lys, og her er det altafgørende, at ilden bliver opdaget hurtigt, så den ikke når at brede sig til resten af hjemmet,« siger direktør for skade i Gjensidige, Henrik Sagild, i en pressemeddelelse fra selskabet.

Desværre viser undersøgelsen som sagt, at der mangler røgalarmer i næsten hvert tredje danske hjem.

Her svarer knap 30 procent af de adspurgte danskere nemlig, at de ikke har en røgalarm i hjemmet.

Blandt dem er det for hver tredje bare et spørgsmål om, at de ikke har fået gjort det endnu, mens godt ti procent ikke mener, røgalarmer gør en forskel.

Henrik Sagild opfordrer dog de sidstnævnte til at revurdere deres holdning.

»Tid er altafgørende, når der udbryder brand, og her er en røgalarm vigtig, når ilden skal opdages, inden den bliver livstruende. Så derfor kan jeg ikke understrege nok, hvor fornuftigt det er at få sat op i hjemmet,« siger han.