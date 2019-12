Det er svært at sige jul uden også at sige julemarked, og det er svært at besøge et julemarked uden at opdage de store betonblokke, der står i hver ende af de mange boder.

For tre år siden kørte en lastbil ind i et julemarked i Berlin og dræbte 12 personer, næsten 50 blev såret. Og onsdag gennemførte dansk politi en stor aktion, hvor 21 personer blev anholdt for mistanke om at planlægge terror.

Derfor er det slet ikke så underligt, at de danske julemarkeder gør, hvad de kan, for at undgå netop et terrorangreb.

B.T. har talt med en række julemarkeder landet over, der fortæller, at de hvert år før første åbningsdag får besøg af PET og politiet.

Terrorsikring på Kongens Nytorv. Foto: Amanda Mortensen Vis mere Terrorsikring på Kongens Nytorv. Foto: Amanda Mortensen

»Det er nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som vi tager hvert år, og som både politiet, PET og kommunen tjekker op på,« siger Henrik Mortensen, arrangør af julemarkedet på Kongens Nytorv i København.

Turistchef i Nyborg Sanne Andresen stemmer i:

»Det er politiet, der vurderer, hvordan julemarkedet sikres bedst, og så efterlever vi selvfølgelig deres anmodninger.«

Hun – og de øvrige talspersoner for julemarkeder landet over – uddyber, at man for eksempel benytter sig af vagter, samaritter og hastighedsnedsættende afspærring, så ingen biler kan køre ind på markederne.

Terrorsikring på Nyhavn. Foto: Amanda Mortensen Vis mere Terrorsikring på Nyhavn. Foto: Amanda Mortensen

»Der er ikke tvivl om, at det terrorangreb, der var i Berlin i 2016, ændrede meget. Efter det angreb opgraderede vi vores sikkerhed meget,« siger Henrik Kragh, arrangør af H.C. Andersens Julemarked i Odense.

Dengang en lastbil kørte direkte ind på et julemarked i Tysklands hovedstad og dræbte 12 personer.

Dog vurderer Michael Deutsch, arrangør af julemarkedet Højbro Markedet i København, at truslen i år er mindre end tidligere.

»Det har været det samme de sidste otte år, så der er ikke noget nyt der. Faktisk har vi færre afspærringer oppe end tidligere, fordi hele den ene langside er flankeret af træer, så der behøves betonklodserne ikke,« siger han.

Vi var lidt i ekstra beredskab sidste år, men har skruet lidt ned i år, fordi der er blevet vurderet, at truslen ikke er lige så stor Talperson for julemarked i Viborg

I videoen øverst i artiklen kan du se to danskere fortælle, hvad de mener om terrorafspærringen.

På julemarkedet på Nytorv i Viborg har man også et lidt mindre beredskab, end man har haft før.

»Vi var lidt i ekstra beredskab sidste år, men har skruet lidt ned i år, fordi det er blevet vurderet, at truslen ikke er lige så stor.«

Sådan lyder det fra Ove Jensen, projektkoordinator hos Viborg Kommune og ansvarlig for sikkerheden på julemarkedet.