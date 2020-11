Det er coronarestriktionerne, der spænder ben for Langesø Julemarked. Der må ikke være mere end 10 personer, selvom markedet er udendørs.

Det skriver TV2-Fyn.

Julemarkedet, der er placeret lidt over 15 kilometer uden for Odense, ville ellers have startet sit årlige juleri i de kommende weekender op til jul, men det kommer ikke til at ske i år.

Aflysningen af julemarkedet har fået en politisk indblanden, da medlem af folketinget Erling Bonnesen (V) vil gå til erhvervsminister Simon Kollerup med det han kalder for en hastesag.

Ifølge Hans Berner, som er bestyrelsesformanden for Langesø Gods, der står for Langesø Julemarked, er det ikke til at forstå, at Tivoli må lukke flere end ti gæster ind, når han ikke må på sit udendørs julemarked.

»I min optik er der ingen form for sund fornuft i dette, og man ødelægger en stor del af den danske befolknings julehygge og traditioner i en tid, som for mange allerede har været meget hård.«

Tivoli har fornyligt indført et bookingsystem, der har til opgave at hjælpe med at holde styr på Tivolis gæster på de 82.717 kvadratmeter.

Langesø Gods har dog 'kun' et 25.000 kvadratmeter stort udendørsareal, hvor markedet kan afholdes. Arrangørerne vil dog markere et område på 100 kvadratmeter til hver bod, hvor der i det markerede område maksimalt må være ti personer.

Langesø Julemarked har de seneste år haft mellem 25.000 og 30.000 besøgende fordelt over de fem sidste weekender frem mod juleaften.