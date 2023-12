De større julehjælpsorganisationer i landet som Blå Kors, Mødrehjælpen og Forening til støtte for børn og mødre har alle slået 'kedelige' rekorder i år. De har aldrig modtaget så mange ansøgninger om julehjælp, som de har i år.

Men i Kolding er situationen helt anderledes. Her er mange julehjælpspakker slet ikke blevet delt ud.

Det skriver Ugeavisen.

Da der blev lukket for ansøgere til julehjælpen i Kolding Kommune manglede hele 232 pakker ud af 951 at blive uddelt.

»I forhold til de forskellige kriterier, der skal opfyldes, så har vi simpelthen ikke fået ansøgninger nok. Jeg ved ikke, om det skyldes, at folk ikke tør ansøge, eller om folk i Kolding simpelthen bare ikke har lige så meget behov for hjælp som andre steder. Så jeg undrer mig lidt,« forklarer Rikke Nielsen, der koordinerer julehjælpen i Kolding Kommune til mediet.

Julehjælpen i Kolding Kommune bliver koordineret af 15 forskellige organisationer, der er med til at uddele pakkerne.

Hun uddyber, at komunen har forsøgt at række ud til de rigtige målgrupper, og nu har åbnet for ansøgninger igen, så personer, der missede deadline, får en ekstra mulighed for at søge om julehjælp.

Ansøgningsfristen i Kolding Kommune er forlænget til den 14. december klokken 12.

I resten af landet er situationen noget anderledes.

Flere organisationer fortæller til B.T., at de har fået rekordmange ansøgere sammenlignet med tidligere år.