Energikrise, inflation og stigende renter betyder, at flere familier ikke får råd til julegaver.

Derfor har et bredt politisk flertal besluttet at tilføje ti millioner kroner yderligere til julehjælp i år.

Det oplyser Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed kan de organisationer, der uddeler julehjælpen, og som forventer et stort antal ansøgninger, i år uddele 15 millioner kroner ud til socialt udsatte familier.

»Julen kan være svær for økonomisk klemte familier. Med de stigende priser i år kan det synes helt uoverskueligt også at skulle have råd til juleand og gaver,« siger social- og ældreminister Astrid Krag og fortsætter:

»Julehjælpen er en målrettet hjælpende hånd til udsatte familier, der får mulighed for at give deres børn en jul som klassekammeraterne med en gave under træet og julemad, der er bare lidt ud over det sædvanlige. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i år kan tredoble julehjælpen, så de mange økonomisk pressede familier også kan holde jul.«

Det politiske flertal, som har taget beslutningen om at tilføje ti millioner kroner, består af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet.

I 2020 blev der tilført 2,5 millioner kroner yderligere til julehjælpspuljen som følge af coronapandemien.