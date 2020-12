Onsdag kom anbefaling om at aflyse julegudstjenester. I Allerød afholdes de under skærpede retningslinjer.

Mange kirker har valgt at aflyse julegudstjenesterne, efter at blandt andet landets biskopper sent onsdag anbefalede det.

Det er dog stadig muligt at afholde gudstjenester under særligt skærpede retningslinjer, hvor der blandt andet ikke synges samler.

Det har man valgt at gøre hos Blovstrød Kirke i Nordsjælland.

- Der er indlagt en mulighed for at afholde gudstjenester på maksimalt 30 minutter, hvor deltagerne bærer mundbind, fortæller sognepræst Mathias Harding.

- Og vi udskifter luften mellem gudstjenesterne med et luftrensningsanlæg, siger han.

Kirkens første julegudstjeneste fandt sted klokken 10. Der er planlagt yderligere syv gudstjenester 24. december.

Det ser dog ud til, at der kommer færre til dem end forventet. Man har skullet tilmelde sig, og der er kommet flere afbud ind, fortæller Mathias Harding.

- Vi har fået rigtig mange afbud. Til vores gudstjenester i eftermiddag har vi omkring ti tilmeldte til hver. Men vi må se, hvor mange der dukker op, siger han.

Inden corona kunne der være 110 gæster i kirken til gudstjenester. Men på grund af pladskrav har der måttet være færre under epidemien.

Når der blev sunget, har det måttet være 24 personer. Uden salmesang har grænsen været 48 gæster.

Anbefalingen om at aflyse julegudstjenesterne kom sent onsdag aften fra Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og de danske biskopper.

Det skete, efter at Kirkeministeriet havde udsendt nye anbefalinger for, hvordan der kunne afholdes gudstjenester.

Her lød anbefalingen, at man godt kunne holde gudstjenester på sikker vis, hvis den ikke varede mere end 30 minutter.

Den melding kom dog for sent, mente de kirkeansatte. De opfordrede derfor til ikke at afholde gudstjenester frem til søndag 3. januar.

Kirkeminister Joy Mogensen (S) bakkede efterfølgende op om anbefalingen på Facebook.

