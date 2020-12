Julen er over os. Nogle hader det, men der også dem, der elsker det med stort 'e'.

De juleglade, pyntesyge og hyggespredende danskere, som hvert år giver os andre et smil på læben med deres flotte og opfindsomme oppyntning.

Og de slår selvfølgelig til igen i år.

Herunder og øverst i artiklen kan du se noget af alt den flotte julepynt, der er at finde rundt omkring i Danmark.

Flere har pyntet deres huse op med utallige lyskæder i alle mulige farver, der blinker til alle de forbipasserende.

Mange kører både forbi i bil og går tur, for at nyde de mange lys i den mørke vinter.

Nogle er endda så heldige at møde en af de mange busser, som buschauffører har valgt at pynte op, for at sprede glæde blandt deres passagerer.

Der er både lys, kravlenisser og julegran.

Og så er der den lidt mere skøre pynt.

Et sted i København har en juleglad borger prydet sin altan med en kæmpestor figur af de kendte minion-figurer, som de fleste kender fra animationsfilmen 'Grusomme mig'.

Denne minion er iklædt en nissehue for at understrege, at nu er det altså tid til jul i det danske land.