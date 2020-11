Syv millioner kroner skal bruges til gaver i Aarhus Kommunes fuldtids- og deltidsansatte, og det skaber kritik blandt de ansatte.

Det skriver Jyllands-Posten.

»Umiddelbart kan det forekomme sympatisk, at nogen skal have en lille gestus, fordi de har gjort en særlig indsats, men med syv millioner kroner kunne man også have gjort noget godt for arbejdsmiljøet for de mange, som er presset i deres arbejde på grund af coronavirussen,« siger Mette Fuglsig Schjødt, næstformand i Foa og næstformand i Aarhus Kommunes Fællesmed-udvalg.

Der er tale om 29.000 ansatte, der står til at modtage en julegave fra Aarhus Kommune. Normalt modtager de ikke julegaver fra kommunen, men i år skal det være anderledes.

Gaverne skulle være et symbolsk tak til de ansatte for en stærk arbejdsindsats til dem, der har ydet ekstra både hjemmearbejde og har taget ekstra timer, men ifølge professor i økonomistyring på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh kan man bruge pengene andre steder.

Han mener, at selvom der er tale om et 'mindre' beløb i forhold til kommunens størrelse. Så er det lokalpolitkerne, der skal vurdere om den gestus skaber nok glæde, og om det har samme værdi som 15 ekstra medarbejdere på plejehjemmene i kommunen.

Den socialdemokratiske borgmester Jacob Bundgaard er dog stor tilhænger af julegave initiativet.



Han mener, at det er passende at uddele julegaver i år på grund af den svære situation, som mange medarbejdere har været i gennem med coronakrisen. Han understreger dog også, at det nok også er et engangstilfælde.

Borgmesteren er dog ikke den eneste, der er støtter julegave-initiativet.



Flere byrådsmedlemmer fra Konservative, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er også tilhængere af at give en ekstra julegavegestus i år.