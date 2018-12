Julen har det med at få det bedste frem i folk.

Og det var præcis også det, der var tilfældet, da Fyns Politi lørdag valgte at se bort fra reglerne, efter de dagen forinden fik indleveret otte julegaver. Gaver der var blevet efterladt midt på en offentlig vej i Kerteminde.

»Egentligt skulle de have været skrevet ind som hittegods hos os. Så ville de være endt på hittegodskontoret og først afhentet efter jul,« fortæller vagtchef Lars Fredensborg til fyens.dk og fortsætter:

»Men vi valgte på grund af julen at se stort på reglerne og lod patruljen omdele pakkerne til de glade borgere.«

Dermed blev i alt otte familier formentlig både overrasket og lykkelige, da politiet agerede postvæsen og bankede på døren for at aflevere en pakke til dem.

Det var fredag morgen klokken 10.42, at en borger fandt de otte pakker, der var efterladt midt ude på Marinavejen i Kerteminde.

Hvordan de var havnet der, vides ikke, men borgeren besluttede sig for at svinge forbi postbutikken i Brugsen i byen for at aflevere dem.

Her var personalet dog ikke parate til at tage imod de otte julepakker. Derfor valgte borgeren i stedet at tage dem med hjem, inden han kontaktede politiet senere fredag.

Og så var det, at politiet valgte at sikre julefreden.